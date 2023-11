« La liberté est le droit de manifester pacifiquement » : le Premier ministre accepte que la marche pro-palestinienne ait lieu le jour de l’armistice | Nouvelles du Royaume-Uni

Rishi Sunak a qualifié de « irrespectueuse » une marche pro-palestinienne prévue à Londres le jour de l’armistice – mais a accepté que la manifestation ait lieu.

Le Premier ministre a rencontré le chef de la police métropolitaine cet après-midi – et a s’est engagé à tenir Sir Mark Rowley « responsable » pour sa décision de donner son feu vert à la manifestation du 11 novembre.

Sir Mark avait résisté aux appels visant à tenter de bloquer une marche – et a déclaré que, après avoir examiné les renseignements, le seuil légal pour une interdiction n’avait pas été rencontré.

Dans un communiqué, le Premier ministre a déclaré : « La liberté est le droit de manifester pacifiquement. Et le test de cette liberté est de savoir si notre engagement en faveur de ce droit peut survivre à l’inconfort et à la frustration de ceux qui cherchent à l’utiliser, même si nous ne sommes pas d’accord avec eux. … Nous relèverons ce test et resterons fidèles à nos principes.”

Il a ajouté : « Il est heureux que la police ait confirmé que la marche se déroulera loin du cénotaphe et qu’elle veillera à ce que les horaires n’entrent pas en conflit avec les événements de commémoration.

“Il reste le risque que ceux qui cherchent à diviser la société utilisent ce week-end comme plate-forme pour le faire. C’est ce dont j’ai discuté avec le commissaire de la police métropolitaine lors de notre réunion.

“Le commissaire s’est engagé à surveiller constamment la position de la Met Police, sur la base des dernières informations sur la nature des manifestations.”

Sir Mark Rowley a correctement interprété la loi Par Graham Wettone, analyste policier Sir Mark Rowley a été très prudent dans ses propos quant aux raisons pour lesquelles la manifestation pro-palestinienne de ce samedi n’a pas été interdite. Il a parlé des questions juridiques liées à l’interdiction d’un rassemblement, puis a expliqué les options possibles pour une interdiction. Il a interprété la loi correctement et certains membres du gouvernement semblent l’avoir mal comprise ou mal interprétée, et oublié que la police jouit de son indépendance opérationnelle. L’article 12 de la loi de 1986 sur l’ordre public autorise que les marches et les processions soient soumises à des conditions si l’officier supérieur « croit raisonnablement » que cela pourrait entraîner de graves troubles, dommages ou perturbations. Le Met peut imposer des conditions relatives à la durée et au parcours d’une marche, car imposer une restriction en nombre est totalement irréalisable. C’est ce qu’ils feront avec les organisateurs ce samedi, puisque les groupes organisateurs ont refusé d’annuler la manifestation. L’article 13 de la loi sur l’ordre public concerne l’interdiction des manifestations. Cela n’est applicable que si le commissaire estime raisonnablement que les pouvoirs prévus à l’article 12 – toute condition qu’il impose au cortège – ne seront pas suffisants pour empêcher de graves troubles. Sir Mark a clairement déclaré que, pour le moment, les renseignements ne soutiennent pas la « croyance raisonnable » selon laquelle des troubles graves sont probables et qu’il ne peut donc pas légalement demander une interdiction en vertu de l’article 13. Je conviens que c’est probablement le cas – mais les renseignements le feront. se développeront au cours des prochains jours et le commissaire n’exclut pas que la situation puisse changer avant samedi. Sir Mark a ensuite expliqué la loi concernant les rassemblements ou les assemblées. La police peut leur imposer des conditions en vertu de l’article 14 de la loi sur l’ordre public, qui est similaire à l’article 12 en ce sens qu’il doit y avoir une « croyance raisonnable » de « troubles graves ». Cependant, une différence essentielle est que l’article 13 s’applique uniquement aux processions ou marches au titre de l’article 12 – et non aux rassemblements au titre de l’article 14. Il n’existe aucun pouvoir légal pour interdire les rassemblements de personnes. Le Met a tenté d’empêcher les rassemblements illégaux en utilisant la section 14 à Londres il y a quelques années avec Just Stop Oil, mais la Haute Cour a jugé que c’était illégal et que les rassemblements ne pouvaient pas être légalement interdits. Le scénario probable, tel qu’il est, est que si la marche était interdite, les groupes organisateurs inciteraient toujours les gens à assister à un “rassemblement” – et le fait qu’une interdiction soit en place pourrait bien augmenter le nombre de manifestants. Si des groupes décident ensuite de se séparer dans des directions différentes et s’ils sont nombreux par milliers, il est alors impossible de tous les arrêter.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer avait accusé M. Sunak de “lâcheté” pour avoir “déclenché une bagarre” avec la police.

Il a tweeté : « Les événements de commémoration doivent être respectés. Point final.

“Mais la personne que le Premier ministre doit demander des comptes est son ministre de l’Intérieur. Se battre avec la police au lieu de travailler avec elle est une lâcheté.”

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, avait qualifié les manifestations pro-palestiniennes de « marches haineuses » – et avait déclaré que quiconque avait vandalisé le cénotaphe le jour de l’armistice «doit être mis dans une cellule de prison plus vite que leurs pieds ne peuvent toucher le sol ».

Downing Street a nié avoir tenté de faire pression sur le Met, qui est indépendant sur le plan opérationnel, et a insisté sur le fait que la réunion visait à « chercher des assurances » que leur approche était « robuste ».

Le Met a déclaré que ses agents se préparaient déjà pour les événements commémoratifs du week-end et “nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que les personnes qui souhaitent marquer l’occasion puissent le faire en toute sécurité et sans perturbation”.

Dans un communiqué publié mardi, Sir Mark a déclaré : “Les lois créées par le Parlement sont claires. Il n’existe pas de pouvoir absolu pour interdire les manifestations, il y aura donc une manifestation ce week-end.”

Il a ajouté que le recours au pouvoir pour bloquer des manifestations en mouvement est « incroyablement rare » et doit être réservé aux cas où il existe des renseignements suggérant une « menace réelle » de troubles graves.

Sir Mark a expliqué que les organisateurs du rassemblement de samedi ont montré « leur totale volonté de rester à l’écart du cénotaphe et de Whitehall et n’ont aucune intention de perturber les événements de commémoration de la nation ».

“Si cela devait changer, nous avons clairement indiqué que nous utiliserions les pouvoirs et les conditions dont nous disposons pour protéger à tout prix les lieux et les événements d’importance nationale.”

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Londres ces dernières semaines contre la mort de Palestiniens Guerre Israël-Hamas – avec 29 personnes arrêtées au cours d’une quatrième semaine de manifestations samedi dernier, au cours de laquelle des feux d’artifice ont été lancés.

Les organisateurs de la manifestation de samedi affirment qu’elle se déroulera “bien loin” du cénotaphe – allant de Hyde Park, à environ 1,6 km du monument aux morts de Whitehall, jusqu’à l’ambassade américaine – et qu’elle ne commencera qu’après le silence de 11 heures.

Plusieurs ministres se sont prononcés sur la situation, le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, ayant déclaré à Sky News que le 11 novembre n’était pas le « mauvais jour » pour une action de protestation à Londres.

Il a déclaré : « Il existe un seuil légal et le commissaire est d’avis que ce seuil légal n’a pas été atteint.

“De toute évidence, le ministère de l’Intérieur et ses collègues en discuteront au cours de la journée.”