La liberté d’expression rend les États-Unis « difficiles à gouverner » – John Kerry — RT World News

La Constitution américaine constitue un obstacle à la fin de la « désinformation », affirme l’ancien responsable de l’administration Obama.

La liberté des individus de choisir leurs sources d’information rend difficile la recherche d’un consensus et, par conséquent, la possibilité de gouverner efficacement, a déclaré l’ancien envoyé présidentiel pour le climat, John Kerry.

Lors d’un panel du Forum économique mondial (WEF) sur l’énergie verte la semaine dernière, l’ancien secrétaire d’État du président Barack Obama a critiqué le premier amendement de la Constitution américaine, qui protège, entre autres, la liberté d’expression et de la presse.

Kerry a souligné que les médias sociaux posent des défis pour parvenir à un consensus dans les démocraties. « C’est vraiment difficile de gouverner aujourd’hui » remarqua-t-il.

« Les arbitres dont nous avions besoin pour déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas ont été en quelque sorte éviscérés », a-t-il noté, ajoutant que les individus décident désormais où obtenir leurs nouvelles.















« Si les gens s’adressent à une seule source… et qu’ils diffusent de la désinformation, notre Premier Amendement constitue un obstacle majeur à sa simple élimination. » a-t-il affirmé.

Tant que les démocrates le peuvent « gagner du terrain » et « Gagner le droit de gouverner » ils seraient « libre de mettre en œuvre le changement » » a déclaré l’ancien sénateur démocrate.

« Je pense que les démocraties sont actuellement confrontées à de nombreux défis et n’ont pas prouvé qu’elles pouvaient agir assez rapidement ou suffisamment pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Pour moi, cela fait partie de l’essence même de cette course, de cette élection. il a ajouté.















Lors d’un autre événement du WEF plus tôt cette année, la rédactrice en chef du Wall Street Journal, Emma Tucker, a déploré la perte du monopole des médias d’entreprise sur l’information.

« L’information nous appartenait. Nous étions les gardiens et nous étions également propriétaires des faits. » elle ditnotant que les clients ont désormais accès à un plus large éventail de sources.

Dans un contexte de rhétorique électorale de plus en plus conflictuelle, les recherches suggèrent que les Américains font encore moins confiance aux médias qu’ils ne sont prêts à l’admettre publiquement. Alors que 24 % des Américains affirment faire confiance aux médias pour dire la vérité, seuls 7 % le croient en privé, selon une étude réalisée en juin par le groupe de réflexion Populace, en coopération avec Gradient et YouGov.