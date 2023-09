"La liberté d’expression ne peut pas être un discours de haine": Cour au milieu de la rangée du « Sanatana Dharma »

Au milieu du débat et de la querelle politique sur les commentaires du ministre DMK Udhayanidhi Staline, la Haute Cour de Madras a déclaré que le Sanatana Dharma est un ensemble de « devoirs éternels » qui peuvent être rassemblés à partir de multiples sources liées à l’hindouisme ou à ceux qui pratiquent le mode de vie hindou, et comprend « le devoir envers la nation, le devoir envers le roi, le devoir du roi envers son peuple, le devoir envers ses parents et ses gourous, le soin des pauvres et tout un tas d’autres devoirs ».

Le juge N Seshasayee a déclaré dans son ordonnance du 15 septembre que le tribunal était conscient des « débats très bruyants et parfois bruyants sur les partisans et les anti du Sanatana Dharma » et que le tribunal ne pouvait s’empêcher de réfléchir avec une véritable préoccupation à ce qui se passait.

Le tribunal a également déclaré que lorsque la liberté d’expression est exercée dans des domaines liés à la religion, il est nécessaire de s’assurer que personne ne soit blessé et que « la liberté d’expression ne peut pas être un discours de haine ».

» Quelque part, l’idée semble avoir fait son chemin selon laquelle le Sanatana Dharma consiste uniquement et uniquement à promouvoir le casteisme et l’intouchabilité. L’intouchabilité dans un pays de citoyens égaux ne peut être tolérée, et même si elle est considérée comme autorisée quelque part dans les principes de « Sanatana dharma », il ne peut toujours pas avoir d’espace pour rester, puisque l’article 17 de la Constitution a déclaré que l’intouchabilité a été abolie. Cela fait partie du droit fondamental », a déclaré le tribunal.

« Et, en vertu de l’article 51A(a), il est du devoir fondamental de chaque citoyen de ‘respecter la Constitution et de respecter ses idéaux et ses institutions…’. Par conséquent, l’intouchabilité, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Sanatana Dharma, ne peut plus être Constitutionnel, même si, malheureusement, il existe toujours », a-t-il ajouté.

Le tribunal s’est référé aux arguments du pétitionnaire Elangovan et a déclaré qu’il avait soutenu avec une force considérable que nulle part le Sanatana Dharma n’approuve ou ne promeut l’intouchabilité, et qu’il insiste seulement sur les pratiquants de l’hindouisme pour qu’ils traitent tous sur un pied d’égalité.

« À mesure que les pratiques religieuses évoluent avec le temps, certaines pratiques mauvaises ou mauvaises peuvent s’y infiltrer sans s’en apercevoir. Ce sont les mauvaises herbes qui doivent être enlevées. Mais pourquoi la récolte devrait-elle être coupée ? » – C’est en bref l’essentiel des arguments des éminents avocats », a noté le tribunal.

Le tribunal entendait une requête contestant une circulaire émise par un collège gouvernemental local demandant aux étudiantes de partager leurs réflexions sur le sujet « Opposition à Sanatana » à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu et fondateur du DMK, CN Annadurai.

Le tribunal a statué sur le plaidoyer après avoir constaté que la circulaire avait déjà été retirée par le collège.

« Cette Cour est consciente des débats très bruyants, et parfois bruyants, sur les partisans et les anti-Sanatana Dharma. Elle a également largement compris le Sanatana Dharama comme un ensemble de « devoirs éternels », et qu’il ne peut être attribué à une littérature spécifique, mais doivent être recueillies à partir de sources multiples qui, soit se rapportent à l’hindouisme, soit sont acceptées par ceux qui pratiquent le mode de vie hindou », a déclaré le tribunal.

« Cela inclut le devoir envers la nation, le devoir envers le roi, le devoir du roi envers son peuple, le devoir envers ses parents et ses gourous, le soin des pauvres et bien d’autres devoirs. Si le sujet choisi par la circulaire attaquée est maintenant testé sur le plan de ces devoirs, cela signifierait alors que tous ces devoirs sont susceptibles d’être détruits. Un citoyen ne devrait-il pas aimer son pays ? N’a-t-il pas le devoir de servir sa nation ? Les parents ne devraient-ils pas être pris en charge ? Avec de véritables préoccupée par ce qui se passe, cette Cour ne pouvait s’empêcher d’y réfléchir », indique l’ordonnance.

La Cour a déclaré qu’elle était consciente que chaque citoyen jouissait d’un droit fondamental à la liberté d’expression en vertu de l’article 19(1)(a) de la Constitution.

« Bien que le droit à la liberté d’expression soit inaliénable, il est également important de souligner que chacun est correctement informé, car cela ajoute de la valeur à ce qui est dit. Il ne faut pas oublier que les rédacteurs de la Constitution n’ont pas consciemment fait du droit à la liberté d’expression un droit « C’est un droit absolu. Ils l’ont limité à l’article 19, paragraphe 2 », indique l’ordonnance.

L’article 25 accorde à tous les citoyens le droit fondamental de pratiquer n’importe quelle religion.

« Chaque religion est fondée sur la foi, et la foi, par nature, s’accommode de l’irrationalité. Par conséquent, lorsque la liberté d’expression est exercée en matière de religion, il est nécessaire de s’assurer que personne ne soit blessé », a déclaré le tribunal.

« En d’autres termes, la liberté d’expression ne peut pas être un discours de haine, comme l’a mis en garde l’honorable Cour suprême. Les utilisateurs de la liberté d’expression ne doivent pas ignorer ces aspects lorsqu’ils exercent leur droit. Si cela est ignoré, le cours de tout débat sera compromis. dérailler et l’objectif qui le sous-tend perdra de son importance », ajoute-t-il.

Le tribunal a déclaré qu’il serait appréciable que la liberté d’expression encourage des débats publics sereins et sains et aide la société à aller de l’avant.

« Comment la liberté d’expression est-elle perçue de nos jours ? Si l’on prend comme base la liberté d’expression exprimée à travers les médias sociaux, quiconque n’a pas grand-chose à voir avec la science, les fusées ou l’espace donnera des conférences sur la science des fusées. également pris en compte dans le droit à la liberté d’expression, mais il peut être utile d’attirer une certaine attention et de ne pas la pousser au-delà.

« Il serait appréciable que la liberté d’expression encourage des débats publics sereins et sains et aide la société à avancer dans le sens envisagé par la Constitution. En fin de compte, chaque citoyen fait remonter son existence à la Constitution, et il est donc de son devoir de respecter ses valeurs, sa philosophie et de respecter sans compromis ses esprits. Cela ne doit pas être oublié. J’espère que cela prévaudra », indique l’ordre.

