La liberté d’expression devrait être inscrite dans la loi pour briser la marée montante de l’annulation de la culture, selon un rapport.

Cette décision mettrait fin à la peur d’être humilié par des critiques réveillés ou accusé de crime de haine, selon le rapport commandé par le Reclaim Party.

Lord Sumption prévient que la société est sur la voie de la dictature dans la préface d’un nouveau rapport Crédit : Getty

Les militants exigent que la liberté d’expression bénéficie de la même protection juridique en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis.

La police devrait être privée du pouvoir d’enquêter sur les soi-disant incidents haineux non criminels, selon le document de 50 pages.

Il demande également que les sites Web ne soient pas autorisés à censurer les publications, à moins qu’une infraction ne soit commise.

Et il insiste sur le fait que les employeurs ne devraient plus être en mesure de licencier des personnes pour avoir exprimé une opinion tout simplement démodée.

De nouvelles lois pour mettre fin à la police de la pensée non officielle sont exigées dans le rapport – In Protection of Freedom of Speech – compilé par l’avocat Francis Hoar à la suite de la vague de censure et de discrimination inspirées par le réveil.

L’acteur et chef du Reclaim Party, Laurence Fox, a déclaré: «Il y a une guerre contre la langue et notre droit de l’utiliser, car chaque jour, ceux qui cherchent une offense n’importe où trouvent une offense partout.

« Le sens de nos mots est tordu et détourné jusqu’à ce qu’ils restent coincés dans la bouche par peur des répercussions. »

L’ancien juge de la Cour suprême, Lord Sumption, prévient dans l’avant-propos que la société est sur la voie de la dictature lorsque les agences prennent le contrôle du savoir. Il dit : « La connaissance progresse en confrontant les arguments contraires et non en les supprimant.

«Certains de ce que les gens croient peut être faux. Certains d’entre eux peuvent être nocifs. Nous ne pouvons pas avoir la vérité sans accommoder l’erreur.

Il dit que de nombreuses questions ne peuvent plus être débattues ouvertement dans ce pays, notamment la race, la religion, le changement de sexe, les décisions Covid, les vaccinations, le NHS et même l’histoire britannique.

Laurence Fox est chef du Reclaim Party, qui a commandé le rapport intitulé In Protection of Freedom of Speech Crédit : PA

