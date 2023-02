La liberté d’expression contre la désinformation atteint son paroxysme

“Je ne m’implique en aucune façon sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré. « Je n’ai pas de compte. Je ne tweete pas, je ne fais pas de Facebook et je ne fais pas attention à ça.

Outre les États du Missouri et de la Louisiane, les plaignants comprennent deux épidémiologistes éminents qui ont remis en question la gestion de la pandémie par le gouvernement, le Dr Jayanta Bhattacharya et Martin Kulldorff ; le Dr Aaron Kheriaty, professeur de psychiatrie licencié par l’Université de Californie à Irvine, pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid ; Jill Hines, directrice de Health Freedom Louisiana, une organisation accusée de désinformation ; et Jim Hoft, le fondateur de Gateway Pundit, un site d’information de droite qui affirme dans ses promotions que “depuis 15 ans, nous combattons les Big Tech et les gauchistes qui veulent nous faire taire”.

Jenin Younes, avocate de la New Civil Liberties Alliance, une organisation représentant les plaignants individuels, a déclaré que le gouvernement avait cherché à contourner les droits à la liberté d’expression en forçant les entreprises privées à prendre des mesures contre des discours autrement protégés par la Constitution.

“Il ne peut pas utiliser des tiers pour faire ce qu’il ne peut pas faire”, a-t-elle déclaré dans une interview au bureau de l’organisation à Washington.

Il ne fait aucun doute que l’administration Biden a utilisé la chaire d’intimidation sur un certain nombre de questions, notamment en exhortant les Américains à se faire vacciner et en appelant les plateformes à restreindre les comptes qui cherchaient à les dissuader.

Le défi juridique pour les plaignants est de montrer que le gouvernement a utilisé son pouvoir légal ou réglementaire pour punir les entreprises lorsqu’elles ne se sont pas conformées, ce qu’elles n’ont souvent pas fait.

“Non, ce n’est pas faisable / nous ne le faisons pas”, a écrit un responsable de Twitter, selon un des fichiers Twitter, après que le représentant Adam Schiff, le démocrate californien qui dirigeait le comité restreint permanent sur le renseignement de la Chambre, a exhorté l’entreprise à supprimer les comptes affichant des informations sur les membres du personnel du comité.