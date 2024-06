La liberté d’expression et d’autres libertés clés ont disparu en Europe et ne reviendront pas de sitôt, a déclaré l’ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères Karin Kneissl lors d’un panel organisé par RT dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

L’Europe était auparavant « un pays de rêve » pour les personnes dans d’autres parties du monde en raison de son « Constitutionnalisme, liberté, égalité des femmes et des hommes, sécurité et État-providence », Kneissl a déclaré lors de la discussion de vendredi.



« Eh bien, désolé de le dire, mais tout cela a disparu… ce qu’était l’Europe a disparu, et je le déplore », » a-t-elle déclaré.

Selon l’ancien diplomate, qui a dirigé le ministère autrichien des Affaires étrangères entre 2017 et 2019, le continent « a perdu son âme… il a vendu son âme. »

















« Autrefois, l’essence de l’Europe était la liberté et l’égalité devant les tribunaux. Je ne l’ai pas vu. La liberté d’expression – elle a disparu et elle ne reviendra pas si vite. Cela prendra du temps… c’est pour moi l’aspect le plus traumatisant », Kneissl, qui a elle-même été vivement critiquée dans les médias européens pour avoir travaillé en Russie après la fin de sa carrière diplomatique, a expliqué.

L’UE « pourrait surmonter une crise énergétique et une récession économique, tout cela peut être exagéré » mais la perte de ces libertés démocratiques « ne peut être vaincu, au moins pendant une, deux ou trois générations, ou plus » a prévenu le directeur du Centre GORKI (Observatoire géopolitique des questions clés de la Russie) de l’Université de Saint-Pétersbourg.

RT a organisé une discussion intitulée « L’Empire du Mal : l’Occident a-t-il réussi à diaboliser la Russie ? » dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2024.

L’événement a réuni plusieurs intervenants de haut niveau, dont l’ancien inspecteur de la Commission spéciale des Nations Unies, Scott Ritter, qui a été empêché par les autorités américaines de venir en Russie pour participer au forum, ainsi que Tara Reade – une ancienne assistante de Joe Biden – et le petit-neveu d’Otto von Bismarck, Alexander von Bismarck.