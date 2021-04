En examinant la situation tout au long de l’année écoulée, le groupe a expliqué comment les journalistes, en particulier en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, ont eu plus de mal à enquêter et à rendre compte des histoires en raison des pays limitant l’accès par les restrictions de Covid.

Suite à l’attitude des nations tout au long de la pandémie, RSF a identifié que le virus «A servi de motif pour bloquer l’accès des journalistes aux sources d’information et aux reportages sur le terrain,»Réduisant leur capacité à vérifier indépendamment les histoires.

RSF a constaté dans son indice de la liberté de la presse 2021 que 73% des 180 pays évalués « Bloqué ou gravement entravé » le travail des journalistes à un moment où, selon le groupe, le public a besoin des médias pour servir de «Le meilleur vaccin contre le virus de la désinformation.»

Les données de l’Indice reflètent une détérioration dramatique de l’accès des personnes à l’information et une augmentation des obstacles à la couverture de l’actualité.

Le groupe souligne à quel point le fait d’entraver le travail des journalistes peut gravement nuire à la confiance du public dans les organisations de médias. Cela se reflète dans le Baromètre de confiance Edelman 2021, qui a montré que 59% des personnes interrogées dans 28 pays pensent que les journalistes publient intentionnellement de fausses informations pour induire le public en erreur.

Créée en 1985 et basée en France, RSF prétend œuvrer pour la promotion et la défense de la liberté de la presse, la décrivant comme un droit de l’homme qui doit être protégé. Chaque année, l’organisation publie un index mondial annuel de la liberté de la presse, mesurant le niveau de liberté de la presse dans 180 pays à travers le monde.

