Jennifer C. Braceras

Aujourd’hui, des millions d’Américains ont peur d’exprimer leurs opinions sur des questions d’intérêt public. Un sondage d’été réalisé par le Cato Institute a révélé que 62% des Américains avaient peur de révéler leurs opinions; près d’un tiers (32%) des Américains employés craignaient de perdre leur emploi ou de rater des opportunités de carrière si leur point de vue était connu.

Par peur du harcèlement ou du bannissement social, de nombreux donateurs à certaines causes préfèrent faire leurs dons de manière anonyme. Malheureusement, certains politiciens veulent aujourd’hui exiger des organismes de bienfaisance qu’ils remettent leurs listes de donateurs à l’État. Les politiciens démocrates de Californie, de New York et du New Jersey ont été particulièrement agressifs dans leurs tentatives de forcer les organisations à but non lucratif à révéler les noms et adresses de leurs principaux donateurs – dans certains cas pour publication sur Internet.

Violation du premier amendement

Bien que les partisans des lois sur la divulgation des donateurs affirment qu’elles sont nécessaires pour lutter contre la fraude, les représentants de l’État possèdent déjà le pouvoir d’assigner des informations aux donateurs parallèlement à des enquêtes spécifiques, ce qui rend la collecte en masse inutile.

Les politiciens peuvent rechercher des informations sur les donateurs afin d’exposer ceux qui s’opposent à leurs causes favorites ou pour créer des listes informelles d’ennemis. Et à l’ère d’Internet, peut-il y avoir le moindre doute que même les lois de divulgation des donateurs bien intentionnées seront compromises par des pirates, des fuites ou une incompétence pure et simple?

Ce terme, la Cour suprême a une chance de clarifier que ces lois violent le droit d’association libre du premier amendement. Le 8 janvier, le tribunal a accepté de se saisir de deux affaires qui contestent la politique de divulgation des donateurs de la Californie. La Californie exige de toute organisation caritative qui collecte des fonds dans l’État de transmettre les informations privées de ses principaux donateurs (même ceux qui résident en dehors de la Californie). Dans Americains for Prosperity Foundation c.Becerra et Centre de droit Thomas More contre Becerra, deux organisations de centre-droit 501 (c) (3) ont refusé de remettre les informations sur les donateurs à l’État et ont poursuivi le procureur général de Californie, Kamala Harris.

Un procès a révélé que le bureau du procureur général de Californie «avait systématiquement omis de maintenir la confidentialité» des informations sur les donateurs qu’il avait collectées et que les anciens contributeurs aux organisations avaient subi «des menaces publiques, du harcèlement, de l’intimidation et des représailles» en raison de leur association avec les groupes. En fin de compte, le tribunal de première instance a statué que l’exigence de divulgation en masse de la Californie enfreignait le premier amendement, mais la Cour d’appel américaine du neuvième circuit a annulé. La Haute Cour pèsera ce printemps.

Les précédents de la Cour

Si la Cour suprême applique ses précédents précédents, elle se rangera probablement du côté des organisations caritatives. Dans le cas de 1995 de Commission électorale McIntyre c.Ohio, le tribunal a confirmé le droit du premier amendement de publier des brochures politiques de manière anonyme, supprimant une exigence de l’État selon laquelle les auteurs de brochures concernant des questions publiques révèlent leur nom. Et dans le cas historique de 1958 NAACP c.Alabama, le tribunal a jugé à l’unanimité que l’État ne pouvait pas obliger des groupes à remettre leurs listes de membres, car la divulgation pourrait exposer les membres «à des représailles économiques, à la perte d’emploi, à la menace de coercition physique et à d’autres manifestations d’hostilité publique».

Les partisans des lois sur la divulgation des donateurs affirment que l’affaire NAACP a été tranchée dans le contexte de la violence suprémaciste blanche et ne s’applique pas aux affaires actuelles. Mais le Fonds de défense juridique et d’éducation de la NAACP a soutenu les deux groupes conservateurs à but non lucratif avant le neuvième circuit, arguant que le fait de ne pas appliquer le précédent ici nuirait gravement aux groupes de défense des droits civils et à d’autres organisations progressistes. Et les organisations à but non lucratif de tous les horizons idéologiques s’opposent à de telles lois comme une menace à leur capacité à collecter des fonds. Ils ont raison.

À l’instar de la lutte pour l’indépendance américaine, du mouvement abolitionniste, de la quête du suffrage des femmes et du mouvement des droits civiques américain, la plupart des causes ou mouvements sociaux d’aujourd’hui (à droite et à gauche) dépendent en partie du soutien des dons anonymes. À l’ère de la culture d’annulation, du doxxing, du piratage informatique et de la cyberintimidation, la Cour suprême doit protéger notre droit de rejoindre et de soutenir des groupes impopulaires de manière anonyme. La vie civique américaine en dépend.

Jennifer C. Braceras est directrice du Independent Women’s Law Center et ancienne membre de la US Commission on Civil Rights. Suivez-la sur Twitter: @J_Braceras