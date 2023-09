La libération sous caution sans numéraire commence dans le comté de McHenry, dans tout l’Illinois, malgré la controverse – Shaw Local

La nouvelle ère de la justice pénale dans l’Illinois – résultant d’une loi controversée de l’État qui a éliminé la caution en espèces – a commencé lundi dans le comté de McHenry avec une audience de détention au cours de laquelle un accusé a été placé en prison et un autre a été libéré sous conditions.

L’audience de détention – qui a remplacé le tribunal des cautions traditionnel fait partie d’un vaste ensemble de réformes de la justice pénale connue sous le nom de loi SAFE-T – détermine si un accusé peut être détenu en attendant son procès, puisque les personnes inculpées ne peuvent plus être détenues simplement parce qu’elles n’ont pas les moyens de verser une caution en espèces .

Cela signifie en fait que les accusés peuvent soit être détenus sans caution – s’ils sont considérés comme un danger pour la communauté ou un individu ou s’ils présentent un risque de fuite – soit être libérés et soumis à des restrictions.

Lundi à 8 heures du matin, cinq personnes arrêtées ce week-end dans le comté de McHenry ont comparu pour la première fois devant le juge Michael Coppedge pour déterminer si leurs accusations pouvaient être détenues en vertu de la nouvelle loi promulguée par les législateurs de l’État en 2021. Parmi elles, une a été automatiquement envoyée en prison en raison de la nature de l’accusation. Parmi les deux personnes qui ont été automatiquement libérées conformément aux réformes, une personne a été accusée de vol dans un commerce de détail et l’autre de conduite avec un permis suspendu, a déclaré l’administrateur du palais de justice, Dan Wallis.

Deux autres ont été retenus pour l’audience de détention de l’après-midi, au cours de laquelle les procureurs ont expliqué pourquoi les accusés devraient être maintenus en détention et se voir refuser la libération provisoire.

Thomas Purdy, 38 ans, de McHenry, qui était en liberté provisoire pour un délit de classe A de violation d’une ordonnance de protection en juin, a été arrêté samedi et accusé de dommages criminels à la propriété, un crime de classe 4, selon les procureurs et les archives judiciaires.

L’accusation ne peut pas automatiquement être retenue, comme le serait le meurtre, ce qui a donné lieu à une audience au cours de laquelle les procureurs ont présenté plus de détails sur son cas et ont soutenu que Purdy devrait être détenu.

Les dommages matériels criminels se sont produits au domicile de la victime présumée nommée dans l’ordonnance de protection, selon des documents judiciaires.

La procureure adjointe de l’État, Shelby Page, a fait valoir que la caution de Purdy devrait être révoquée pour le délit antérieur et qu’il devrait rester en détention pour la nouvelle accusation. La requête en révocation de la caution précédente relevait de l’ancienne loi et sera examinée lors d’une prochaine date d’audience.

Coppedge a déclaré qu’il avait fondé sa décision de libérer Purdy sur une évaluation des risques avant le procès, une évaluation de la caution avant le procès et sur son absence d’antécédents criminels.

Purdy a été autorisé à être libéré de prison sous la nouvelle accusation, sous certaines conditions, notamment qu’il n’ait aucun contact avec la victime présumée, qu’il rende toutes les armes à feu et armes dangereuses et qu’il informe le greffier de tout changement d’adresse. Il doit également se conformer aux termes et conditions de l’ordonnance de protection, selon une requête visant à fixer les conditions de libération provisoire déposée au palais de justice.

L’avocat de Purdy, Dan Nold, a déclaré que, sur la base de son expérience, un crime de classe 4 aurait pu conduire Purdy à être détenu dans la prison du comté avec une caution comprise entre 20 000 $ et 50 000 $ en vertu de l’ancien système de caution. Il aurait dû verser les 10 % requis pour être libéré, qui oscilleraient entre 2 000 et 5 000 dollars.

Dustin Wise, 37 ans, de Marengo, s’est également présenté à une audience de détention et a reçu l’ordre d’être détenu dans la prison du comté.

Wise était déjà détenu dans la prison du comté sous caution en espèces depuis le 14 août pour violation d’une ordonnance de protection découlant d’une condamnation pour coups et blessures domestiques, selon Page et des documents judiciaires.

Page a déclaré que chaque cas, ainsi que d’autres cas datant de 2019, impliquaient la même victime présumée et les mêmes accusations de coups et blessures domestiques et de harcèlement.

L’accusation actuelle provient de Wise, alors qu’il était en prison le 11 septembre, qui aurait reçu « un appel d’un codétenu [the alleged victim] depuis un téléphone de prison. … Dustin a alors obtenu le téléphone dudit détenu et a attendu [the alleged victim] répondre », selon Page et la plainte pénale.

« Nous pensons qu’il constitue une menace réelle et actuelle pour la victime (…) et qu’il continuera de constituer une menace pour la victime. [the alleged victim]», a déclaré Page.

Wise présente également un risque de fuite et a eu pour habitude de ne pas se présenter au tribunal dans ses affaires passées, a déclaré Page.

Coppedge a pris note de l’argument de l’État et a déclaré que « le tribunal a trouvé une cause probable » pour détenir Wise.

De telles audiences auront lieu quotidiennement en vertu de la nouvelle loi.

Après l’audience, Coppedge a accueilli favorablement les demandes des procureurs et des avocats de la défense présents dans la salle d’audience, qui semblaient encore avoir des questions sur les procédures prévues par la nouvelle loi.

Les shérifs et les procureurs de tout l’État se sont opposés à la mesure et ont lancé des contestations judiciaires qui ont finalement retardé – mais n’ont pas empêché – l’entrée en vigueur de la loi.

Lorsque la Cour suprême de l’Illinois a confirmé la loi en juillet, ouvrant la voie à son application lundi, le procureur de l’État du comté de McHenry, Patrick Kenneally, a qualifié la mesure de « loi législative totalement irresponsable » et de « simple reflet de l’état de capture idéologique dans le pays. nos trois branches du gouvernement.

L’Illinois est le premier État à supprimer complètement la caution en espèces. En vertu de la loi, certains crimes sont considérés comme passibles de détention, comme le meurtre au premier degré. Pour les moyens de défense non répertoriés, les procureurs doivent expliquer pourquoi un accusé devrait être détenu en attendant son procès.

Certains observateurs, dont le défenseur public adjoint du comté de McHenry, Kim Messer, ont déclaré que la loi pourrait entraîner « davantage de personnes en prison, pas moins ».

« Si le tribunal détermine que l’État a fait face à son fardeau, ils seront détenus sans caution », a déclaré Messer. « Je pense que cela se produira plus fréquemment que ce que les gens pensent. »