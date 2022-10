La libération du tueur de Kelowna suscite un débat à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

La libération d’un délinquant violent avec 51 condamnations a déclenché un débat à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le 24 octobre sur ce que l’opposition appelle les politiques du gouvernement néo-démocrate « attraper et relâcher » et « indulgent envers le crime ».

Karin Kirpatrick, députée de West Vancouver-Capilano et porte-parole de l’opposition officielle, s’est levée pendant la période des questions pour demander pourquoi Tyler Jack Newton, un homme reconnu coupable d’homicide involontaire coupable pour une attaque mortelle au couteau en 2014, a de nouveau été libéré de prison.

“Chaque jour, il y a une autre histoire d’horreur à attraper et à relâcher. Tyler Newton est un délinquant violent et prolifique », a déclaré Kirpatrick.

En 2016, Newton a été condamné à 4,5 ans de plus derrière les barreaux en plus du demi-crédit pour les 602 jours qu’il avait déjà purgés pour avoir poignardé mortellement Caesar Rosales à Kelowna.

Newton a ensuite été arrêté en septembre 2022 pour voies de fait graves et agression armée. Il a ensuite été libéré et lorsqu’il ne s’est pas présenté à une date d’audience, déclenchant un mandat d’arrêt provincial contre lui le 6 octobre.

Le service des poursuites de la Colombie-Britannique a confirmé que le 21 octobre, Newton avait vu sa libération fixée à 500 $ “avec des conditions conçues pour assurer la sécurité du public et des participants au système judiciaire”.

Le greffe du tribunal de Kelowna a déclaré que les conditions de sa libération comprennent une ordonnance de non-contact avec la victime présumée de l’agression, l’obligation de vivre à une adresse prédéterminée, qu’ils ont appelée une «maison de transition», un couvre-feu, pas d’armes , pas de drogue ni d’alcool, des restrictions de voyage, l’obligation de se présenter à son superviseur et d’assister à toutes les dates d’audience.

Kirpatrick a déclaré que les documents de libération conditionnelle montrent que Newton a “ignoré de manière flagrante et répétée les conditions de libération” et est un délinquant à haut risque avec des antécédents de violation de la libération conditionnelle.

Hon. Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation et procureur général et ministre responsable du Logement, a répondu que les problèmes entourant les récidivistes sont les « conséquences imprévues de la loi sur la réforme du cautionnement de 2019 ».

La loi sur la réforme du cautionnement de 2019 découle du projet de loi C-75, où les dispositions sur le cautionnement ont été mises à jour dans le Code criminel du Canada, permettant à la police et aux tribunaux d’utiliser la «retenue par principe» pour garantir que «la libération dans les meilleurs délais est préférée à la détention». et avec des conditions de mise en liberté sous caution moins strictes selon les décisions de la Cour suprême du Canada.

Kirpatrick a déclaré que l’opposition demande au NPD d’émettre une directive aux procureurs de la Couronne qui place « le droit à la sécurité de la communauté avant le droit du criminel de récidiver ».

Rankin a déclaré que le gouvernement néo-démocrate s’efforce de rétablir les programmes qui avaient été annulés par l’ancien gouvernement et met actuellement en œuvre des programmes suggérés par une commission d’examen indépendante.

Rankin a ajouté que le gouvernement provincial travaille avec les agences municipales et fédérales pour s’attaquer « non seulement au crime, mais aussi aux causes du crime ».

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

City of KelownaJustice pénalecasier judiciairemeurtre