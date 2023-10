DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

Un responsable du Hamas déclare qu’un cessez-le-feu est nécessaire pour la libération des otages

Les habitants disent que les avions israéliens bombardent l’est de Gaza

Les médias de Gaza affirment que les troupes israéliennes ont organisé des incursions

Israël a déclaré que ses avions avaient frappé trois hauts responsables du Hamas

GAZA/MOSCOU, 27 octobre (Reuters) – Un responsable du Hamas a lié la libération des otages détenus à Gaza au cessez-le-feu dans la guerre aérienne punitive menée par Israël dans l’enclave, lancée après un déchaînement meurtrier des militants du Hamas dans le sud d’Israël il y a près de trois semaines.

Israël affirme préparer une invasion terrestre, mais a été exhorté par les États-Unis et les pays arabes à retarder une opération qui multiplierait le nombre de victimes civiles dans cette bande côtière densément peuplée et pourrait déclencher un conflit plus large.

Deux avions de combat américains ont frappé vendredi des installations d’armes et de munitions en Syrie en représailles aux attaques contre les forces américaines par des milices soutenues par l’Iran depuis le début du conflit à Gaza.

Un sondage d’opinion publié vendredi suggère que près de la moitié des Israéliens souhaitent désormais retarder une invasion terrestre, craignant qu’au moins 224 otages y soient détenus.

Le journal russe Kommersant a cité un membre d’une délégation du Hamas en visite à Moscou disant qu’il fallait du temps pour localiser tous ceux qui avaient été emmenés d’Israël par diverses factions palestiniennes lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a déclenché la crise.

“Ils ont capturé des dizaines de personnes, pour la plupart des civils, et nous avons besoin de temps pour les retrouver dans la bande de Gaza, puis les relâcher”, a déclaré Abou Hamid.

Il a ajouté que le Hamas, qui a libéré quatre otages jusqu’à présent, avait clairement indiqué dès les premiers jours de la guerre son intention de libérer les “prisonniers civils”.

Mais il a déclaré qu’un “environnement calme” était nécessaire pour mener à bien cette tâche, réitérant une affirmation – que Reuters n’a pas pu vérifier – selon laquelle les bombardements israéliens avaient déjà tué 50 des prisonniers.

Des militants palestiniens ont affronté les troupes israéliennes dans au moins deux zones de la bande de Gaza, la dernière d’une série d’incursions à petite échelle, ont rapporté les médias affiliés au Hamas, bien que l’armée israélienne n’ait pas immédiatement confirmé la sortie.

Les habitants du centre de Gaza ont déclaré avoir entendu ce qui ressemblait à un échange de tirs ainsi que de violents bombardements et frappes aériennes le long de la frontière, avec des avions israéliens larguant des fusées éclairantes et des bombes.

Israël a déclaré que ses avions de combat avaient frappé trois hauts responsables du Hamas qui ont joué un rôle important dans l’attaque du 7 octobre, tous commandants du bataillon Daraj Tuffah. Il n’y a eu aucune annonce officielle de la part du Hamas.

Dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, une frappe aérienne a tué l’épouse enceinte d’un avocat palestinien, Jehad Al-Kafarnah.

“Ma vie, mon cœur, je t’aime”, a écrit Kafarnah en pleurant sur le drap blanc enroulé autour du corps de sa femme. Il tenait dans ses bras le corps de son enfant mort-né de 8 mois, également enveloppé de blanc.

LES CIVILS DE GAZA DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS DÉSPÉRÉS

Alors que les 2,3 millions de civils de Gaza deviennent de plus en plus désespérés sous le siège israélien qui a coupé l’électricité, l’eau ainsi que les approvisionnements en nourriture, carburant et médicaments, la question de savoir comment les aider est soumise vendredi à l’Assemblée générale des Nations Unies, composée de 193 membres, à New York. .

Contrairement au Conseil de sécurité de l’ONU, où les résolutions sur l’aide à Gaza ont échoué cette semaine, aucun pays ne pourra opposer son veto à la résolution soumise par les États arabes appelant à un cessez-le-feu, qui ne sera pas contraignant mais aura un poids politique.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, affirme que plus de 600 000 Gazaouis se sont retrouvés sans abri à cause des bombardements israéliens, soit au moins trois fois plus que ce que ses abris peuvent accueillir.

Dix autres camions de nourriture et de fournitures médicales sont arrivés vendredi dans l’enclave, ainsi que dix médecins étrangers, les premiers à entrer depuis qu’Israël a renforcé son blocus sur Gaza il y a près de trois semaines, a déclaré un responsable palestinien au poste frontière de Rafah, à Gaza, avec l’Egypte.

Un responsable de l’ONU a déclaré plus tôt qu’environ 74 camions avaient traversé la frontière depuis le début du conflit, soit un total de 84. L’ONU affirme que Gaza a besoin d’environ 100 camions chaque jour pour répondre à ses besoins essentiels et le responsable a déclaré que des négociations étaient en cours avec Israël, qui veut empêcher les ressources d’atteindre le Hamas, pour trouver un mécanisme plus rapide.

Les États-Unis frappent des bases syriennes utilisées par des mandataires iraniens

Les appels à la retenue ont été motivés non seulement par l’inquiétude pour les civils de Gaza et les otages israéliens, mais aussi par la crainte que la crise ne déclenche un conflit à travers le Moyen-Orient.

Le président américain Joe Biden a ordonné des frappes nocturnes contre deux installations syriennes utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens et les milices qu’il soutient, a déclaré le Pentagone. Il avait auparavant lancé jeudi un rare avertissement direct à l’Iran contre le fait de cibler les troupes américaines au Moyen-Orient.

Les troupes américaines et de la coalition ont été attaquées au moins 19 fois en Irak et en Syrie par les forces soutenues par l’Iran au cours de la semaine dernière.

Les États-Unis ont envoyé des navires de guerre et des avions de combat dans la région au cours des trois dernières semaines et jeudi, le Pentagone a déclaré qu’environ 900 soldats américains supplémentaires étaient en route ou au Moyen-Orient pour renforcer les défenses aériennes du personnel américain.

Israël affirme que le Hamas a tué quelque 1 400 personnes, dont des enfants, lors de son déchaînement du 7 octobre.

Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré jeudi que 7 028 Palestiniens avaient été tués dans les frappes aériennes de représailles, dont 2 913 enfants. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les péages.

Un sondage publié dans le quotidien israélien Maariv révèle que 49 % des sondés estiment qu’« il vaudrait mieux attendre » avant de lancer une offensive terrestre à grande échelle, tandis que 29 % ne sont pas d’accord. Un sondage réalisé une semaine plus tôt avait révélé un soutien de 65 % en faveur d’une invasion terrestre.

“Il est presque certain que les développements concernant la question des otages, qui sont désormais en tête de l’ordre du jour, ont eu un grand impact sur ce changement”, a déclaré Maariv.

Reportage de Nidal al-Mughrabi, Ahmed Mohamed Hassan, Tala Ramadan, Emily Rose, Adam Makary, Jeff Mason, Phil Stewart, Michelle Nichols, Gabriela Baczynska et Andrew Gray ; Écrit par Grant McCool, Michael Perry et Kevin Liffey ; Montage par Cynthia Osterman, Simon Cameron-Moore et Raju Gopalakrishnan et Philippa Fletcher

