La libération de «Toofaan» reportée en raison de la pandémie COVID en cours | Actualités des films

Bombay: Les créateurs de Farhan Akhtar-star « Toofan » ont annoncé lundi via les médias sociaux que la date de sortie du drame de boxe a été reportée en raison de la deuxième vague de COVID.

Farhan, qui produit également le film avec son partenaire Ritesh Sidhwani et le réalisateur du film Rakeysh Omprakash Mehra, a publié la déclaration commune des réalisateurs sur son compte Twitter.

<< La situation en Inde est vraiment déchirante, et chez Excel Entertainment et ROMP Pictures, nous adressons nos pensées et nos prières à toutes les personnes touchées par la pandémie. À la lumière de la gravité de la situation, nous nous concentrons entièrement sur la pandémie et sur le soutien. nos employés, leurs familles et en aidant la communauté au sens large. Par conséquent, nous avons pris la décision de reporter la sortie de notre film "Toofaan" jusqu'à ce que la situation s'améliore. Nous publierons une mise à jour concernant la nouvelle date de sortie en temps voulu, "lire la déclaration.

« Veuillez continuer à observer le comportement approprié de Covid. Veuillez également vous inscrire et vous faire vacciner quand ce sera votre tour. Au nom de toute l’équipe de Toofaan, nous vous exhortons à rester à la maison, à rester en sécurité et à rester unis. Jai Hind », a ajouté le communiqué. .

La première du film est prévue sur Amazon Prime Video.