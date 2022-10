La libération de l’irano-américain Namazi n’est pas conditionnée au dégel des avoirs, selon les États-Unis.

Siamak Namazi, 51 ans, et Baquer Namazi, 85 ans, font partie d’une liste croissante de ressortissants américains et européens détenus par l’Iran comme des pions politiques, selon des responsables occidentaux.

“Nous restons engagés et déterminés à garantir la liberté de tous les Américains détenus injustement en Iran et ailleurs”, a déclaré samedi le porte-parole du département d’Etat Ned Price dans un communiqué.

Price a également remercié “les alliés et partenaires américains qui ont travaillé sans relâche pour aider les Namazis, notamment le secrétaire général de l’ONU, la Suisse, le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman et le Royaume-Uni”.

Une source informée, qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement sur la question, a déclaré au Post que l’Irak avait un rôle clé dans la médiation entre l’Iran et ses homologues américains et britanniques.

L’aîné Namazi, un ancien fonctionnaire de l’ONU, s’est rendu en Iran en 2016 pour plaider pour la libération de son fils. Il a ensuite été détenu et reconnu coupable de « collaboration avec un gouvernement hostile ». Les autorités l’ont renvoyé de prison en 2018 en raison de problèmes de santé et ont clos son dossier en 2020, bien qu’il soit resté sous le coup d’une interdiction de voyager.

Des responsables américains, européens et onusiens ont condamné la répression de l’Iran contre les manifestants, qui comprend l’utilisation de tirs réels et la coupure de l’accès à Internet. Au moins 52 manifestants ont été tués et des centaines d’autres blessés et arrêtés, selon Amnesty International, basée à Londres.