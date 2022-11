La libération de Kherson et le long chemin de guérison à venir

Il y a peu de choses qui peuvent préparer quelqu’un à l’expérience de visiter une ville qui vient d’être libérée d’une occupation étrangère brutale et indésirable.

Les cicatrices de huit mois de régime militaire russe sont encore fraîches dans les rues de Kherson. Les restes de points de contrôle démantelés à la hâte parsèment les intersections, tandis que les bâtiments démolis aux abords de la ville témoignent des violents combats sur ce qui était, jusqu’à récemment, l’une des lignes de front les plus actives d’Ukraine. Les panneaux d’affichage portant des slogans de propagande russe, décrivant les “siècles de Kherson avec la Russie” ou annonçant le référendum illégitime qui a vu Moscou annexer officiellement la ville fin septembre sont toujours très répandus.

Au milieu de tout cela, il y a les gens.

Les citoyens de Kherson, qui ont été libérés de l’occupation trois jours seulement avant la visite de CBC lundi, remplissent à nouveau les rues. Visiblement rayonnants, ils sourient et saluent quiconque entre dans la ville, la plupart avec des drapeaux ukrainiens et des affiches à la main.

“Pendant huit mois, c’était une ville morte – silencieuse, vide”, explique Fyodor Lobyanin, 39 ans, qui est venu au centre-ville avec sa femme Alyona et sa fille Natalia pour se joindre à la foule célébrant leur liberté retrouvée. “Quand il y a des points de contrôle partout, vous sentez que vous pouvez être abattu à tout moment. Mais la peur est partie. Nous pouvons enfin respirer à nouveau.”

Fyodor Lobyanin avec sa femme Alyona et sa fille Elena à Kherson quelques jours après que les soldats ukrainiens ont repris la ville. (Neil Hauer/CBC)

La source de jubilation exposée montre très clairement que beaucoup de Kherson sont d’accord avec lui. La place de la liberté de la ville, qui porte bien son nom, regorge de centaines d’habitants, s’exprimant d’une manière qui, jusqu’à récemment, risquait d’être détenue ou pire. Chants de “ZSU!” – l’acronyme des forces armées ukrainiennes – sont le slogan le plus populaire.

“Nous n’avons pas pensé [the liberation] viendrait si vite », dit Lobyanin, alors que sa fille reçoit un ballon bleu et jaune. « Nous avons toujours su qu’ils viendraient nous chercher, mais c’était vraiment quelque chose. Les gars de la ZSU – ils sont si intelligents, les meilleurs”, dit-il.

Reconquérir Kherson, la seule capitale provinciale à tomber sous contrôle russe depuis l’invasion, a été une priorité stratégique pour l’Ukraine. Non seulement la ville était un centre industriel majeur avant la guerre, mais elle contrôle également certaines des ressources naturelles disponibles dans la péninsule de Crimée.

Les gens font la queue sur une place centrale le 16 novembre en attendant l’aide humanitaire après le retrait de la Russie de Kherson. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Sous la domination russe, la vie quotidienne dans la ville s’était arrêtée. Les résidents n’osaient s’aventurer dans le dédale des points de contrôle et la menace de détention qu’une poignée de fois par semaine. Toute pensée d’une existence normale s’évanouit.

“Je n’ai pas travaillé un seul jour ces huit derniers mois”, explique Lobyanin, ancien responsable du contrôle qualité à l’usine Danone de la ville. “Comment aurais-je pu? Même si nous l’avions voulu, les Russes ont pillé l’usine lors de leur première semaine ici et l’ont bombardée avant cela. Essayer de survivre était le mieux que quiconque puisse faire.”

Ainsi, les émotions de la victoire sont souvent écrasantes.

“Il est impossible de dire à quel point tout cela était inattendu”, déclare Nikolai Korzh, 57 ans.

Sa femme, Ekaterina, essuie des larmes. “J’ai envie de pleurer tout le temps”, dit-elle. “Pour la troisième journée consécutive, je n’arrive toujours pas à croire que tout va bien à nouveau.”

Long chemin vers la guérison

Malgré la célébration, il reste encore un long chemin à parcourir pour se rétablir. La ville abritait environ 280 000 personnes avant l’invasion russe.

On ne sait pas exactement combien il en reste, les responsables ukrainiens et les médias tout au long de l’occupation suggérant que plus de la moitié des habitants d’ici avaient fui.

Et bien que la ville elle-même ait été rendue à l’Ukraine, elle est toujours sans électricité ni eau courante. Des infrastructures clés ont été endommagées et les forces russes occupent encore environ 70 % de la région environnante, selon l’Associated Press.

Mais pour l’invité tant attendu qui est arrivé sur la place lundi, l’accent était mis sur l’avenir.

REGARDER | Zelensky appelle la victoire de Kherson “le début de la fin de la guerre”:

Zelenskyy se rend à Kherson pour marquer la victoire d’une région troublée Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a marché lundi dans les rues de la ville nouvellement libérée de Kherson pour marquer une victoire majeure contre les forces russes. Mais la région reste confrontée à des défis importants.

Sous les acclamations des spectateurs, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy arrive, sorti de sa voiture dans sa veste verte caractéristique. Malgré les positions russes à quelques kilomètres de là, de l’autre côté du fleuve Dnipro, il salue pour une interprétation de l’hymne national ukrainien avant de faire quelques remarques personnelles.

“C’est le début de la fin de la guerre”, Zelenskyy a décrété, debout au centre de la ville.

“Pas à pas, nous arrivons dans tous les territoires temporairement occupés”, a annoncé le président ukrainien.

La joie du moment, cependant, ne peut effacer les cicatrices profondes de l’occupation.

Une femme embrasse un militaire ukrainien dans le centre-ville après le retrait de la Russie. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

“Si vous voyiez ces animaux, vous comprendriez qu’il n’y a pas d’autre mot pour eux”, dit Ekaterina Korzh, décrivant les soldats russes qui patrouillaient dans les rues.

“Ce sont de la pure ordure – des bêtes sales, ignobles. Un jour, je suis allé au marché et j’y ai vu que [Russian soldiers] achetaient des jouets pour leurs enfants en Russie. Je leur ai dit : ‘Espèces de salauds, vous venez ici pour nous détruire et maintenant vous achetez des cadeaux pour vos enfants ?'”, raconte-t-elle.

“La ville était très souvent calme pendant l’occupation, et c’était en fait le pire”, ajoute son mari. “Quand nous avons entendu des tirs, des bombardements, nous savions que nos soldats étaient proches. L’espoir était plus grand que la peur.”

Nikolai et Ekaterina Korzh, submergés d’émotion après des mois d’occupation, racontent la peur qu’ils ont ressentie avant que la ville ne soit récupérée par l’Ukraine. (Neil Hauer/CBC)

Peur de la conscription

Les habitants de Kherson ne voulaient pas un sort comme ceux de leurs anciens compatriotes de Luhansk et de Donetsk longtemps occupés – forcés de servir comme soldats russes.

“Un jour, les Russes ont commencé à dire qu’ils allaient mobiliser les jeunes ici, qu’ils les feraient servir [in the Russian army]”, déclare Maxim Zeleny, 30 ans.

“J’ai dit:” Si les Russes me donnent une arme, je la prendrai et l’utiliserai immédiatement pour leur tirer dessus. Je ne suis pas beaucoup sorti, mais ils ont attrapé d’autres types. [and conscripted them].

“J’ai eu de la chance”, dit Zeleny.

Maxim Zeleny dit qu’il a eu de la chance de ne pas avoir été enrôlé suite au référendum forcé de la Russie pour annexer la ville. (Neil Hauer/CBC)

Les Russes ont gouverné la ville par la peur, mais cela n’a pas suffi pour que leurs autorités désignées se sentent en sécurité, disent les gens d’ici.

“Hier, nos soldats sont entrés dans l’île où [Vladimir] Saldo a vécu », dit Zeleny, parlant de l’administrateur politique installé par la Russie qui dirigeait le régime d’occupation. « Pendant tout le temps qu’il était en charge, il a quitté l’île [in the Dnipro river] à Kherson lui-même seulement trois fois. Nous avions l’habitude de plaisanter en disant que son île était une république séparée.”

Saldo a fui la ville la semaine dernière ; il se trouve maintenant dans la ville d’Henichesk, où l’administration russe de Kherson s’est relocalisée. Son sort est encore meilleur que celui de son adjoint plus visible, Kirill Stremousov, mort dans ce que les autorités russes disent être un accident de voiture quelques heures avant l’annonce du retrait russe de Kherson le 9 novembre.

Les gens font la queue sur une place centrale pour recevoir de la nourriture après le retrait de la Russie. Les infrastructures de la ville ont été gravement endommagées et les vivres et les fournitures médicales sont rares. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

D’autres collaborateurs présumés sont toujours en fuite : certains fuyant avec les Russes en retraite, d’autres dans la ville. L’une d’elles était la sœur de Zeleny.

“Ma sœur a toujours été pro-russe”, dit-il. “Elle a vécu à Vladivostok pendant des années, travaillant dans une usine de poisson. Lorsque les Russes sont arrivés ici, elle les aidait activement : en leur disant les noms des personnes qui travaillaient pour le [Ukrainian] gouvernement, en les aidant à identifier les personnes susceptibles de causer des problèmes », ajoute-t-il.

Zeleny dit qu’il n’a pas vu sa sœur depuis le départ des Russes et qu’il ne sait pas où elle se trouve maintenant.

Il n’était pas le seul à surveiller la loyauté des gens.

Igor Popov, un directeur commercial de 30 ans, agite un drapeau ukrainien qu’il cachait depuis huit mois. C’était un acte particulièrement dangereux dans son immeuble.

“Mon seul souhait, bien sûr, était la libération”

“Nous avons combattu les traîtres du mieux que nous pouvions”, dit-il, décrivant son rôle dans un groupe Telegram qui traquait les collaborateurs. “Une femme qui vivait à mon étage travaillait pour les Russes, dans leur administration. Elle avait le drapeau russe accroché chez elle. J’ai déjà dit au [Ukrainian] police à son sujet », dit Popov.

Il croit que la femme, et ses semblables, seront traitées légalement.

“Elle sera jugée”, dit-il. “Nous sommes un pays hospitalier, nous ne sommes pas des barbares comme eux.”

Tout cela peut venir plus tard. Pour l’instant, ce qui est important, c’est que Kherson soit libre, dit Popov.

“J’ai fêté mon anniversaire pendant l’occupation, mes 30 ans”, raconte Popov. “Mon seul souhait, bien sûr, était la libération. Et nos gars l’ont réalisé.”