La libération de déchets nucléaires de Fukushima est sûre – mais elle détruit le gagne-pain des pêcheurs | Nouvelles du monde

La querelle autour du rejet d’eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima fait rage en Asie depuis des mois maintenant, et elle est devenue un mélange complexe d’inquiétude légitime et de désinformation.

La grande majorité des experts scientifiques, y compris l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, ont dit que la libération est sûreen effet les niveaux de « tritium » radioactif qui restent dans l’eau sont bien inférieurs aux niveaux dictés par les règles internationales.

Mais comme l’a dit le chef des pêcheries japonaises lors de sa rencontre avec le Premier ministre Kishida hier, la « sécurité scientifique » ne tient pas compte des « atteintes à la réputation ».

Et cette atteinte à la réputation a déjà un impact énorme sur les communautés locales autour de la région de Fukushima et sur les relations du Japon avec ses voisins.

La Chine, pour sa part, y est particulièrement opposée.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères l’a décrit aujourd’hui comme « égoïste et irresponsable » et il a interdit toutes les importations de poisson et de fruits de mer de 10 préfectures japonaises – dont Fukushima et Tokyo.

Alors que l’opportunisme politique peut durcir la ligne (la Chine peut vouloir promouvoir davantage ses propres pêcheries nationales), elle n’est certainement pas la seule à être sceptique.

Il y a eu d’importantes protestations en Corée du Sud à ce sujet, le gouvernement là-bas, tout en disant qu’il ne voit aucun problème avec les aspects techniques de la libération, a également interdit les importations de fruits de mer de Fukushima.

De nombreuses îles du Pacifique sont également opposées, tandis que Hong Kong, un autre marché clé pour la pêche japonaise, a également décidé d’imposer des interdictions.

Image:

Manifestations à l’ambassade du Japon à Séoul, Corée





Image:

Manifestations à l’ambassade du Japon à Séoul, Corée





En savoir plus:

Le Japon lève l’ordre d’évacuation de la ville 12 ans après la catastrophe nucléaire

Six patients atteints d’un cancer de la thyroïde vont poursuivre en justice pour les radiations de Fukushima

Tout cela équivaut à une crise pour les communautés de pêcheurs de Fukushima qui ont déjà vu leurs moyens de subsistance détruits une fois auparavant.

Les entreprises touristiques de la région souffrent également.

Le gouvernement japonais a des questions légitimes auxquelles répondre ici, peut-être pas en termes de sécurité des rejets d’eau eux-mêmes, mais certainement en termes de campagne de relations publiques.