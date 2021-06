La libération de Colin Pitchfork sera contestée par le Lord Chancelier alors que le double tueur d’enfants fait une offre de liberté après 33 ans

THE LORD Chancellor est sur le point de contester la libération du double tueur d’enfants Colin Pitchfork, selon les rapports.

Robert Buckland remettra probablement en question la décision de la Commission des libérations conditionnelles selon laquelle Pitchfork sera libéré après 33 ans.

Robert Buckland s’apprête à contester la décision de la Commission des libérations conditionnelles Crédit : PA

Pitchfork a violé et assassiné deux jeunes de 15 ans, Lynda Mann et Dawn Ashworth, dans les années 1980 Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le tueur tordu Pitchfork, 61 ans, a violé et assassiné deux jeunes de 15 ans, Lynda Mann et Dawn Ashworth, dans les années 1980 dans le Leicestershire.

Il a été emprisonné à vie en 1988 et s’est vu refuser la libération conditionnelle en 2018, mais la Commission des libérations conditionnelles a estimé plus tôt ce mois-ci que l’homme de 61 ans n’était plus un danger pour le public.

La mère de Dawn, Barbara Ashworth, 75 ans, qui vit à Cornwall, a déclaré au Times qu’elle soutiendrait pleinement l’intervention de Buckland.

Elle a dit: « Mon monde a été brisé par cet homme. Il ne peut pas me faire de mal

plus qu’il ne l’a déjà fait en tuant ma fille, mais il y aura d’autres filles de 15 ans dans les rues.

« S’il était libéré, il pourrait rechercher n’importe quelle victime. C’est un psychopathe qui devrait être maintenu en prison où il appartient.

« Je soutiendrais pleinement Robert Buckland pour essayer de l’empêcher d’être libéré, absolument. »

Le média rapporte que des sources gouvernementales de haut niveau ont affirmé que Buckland n’avait que des pouvoirs « étroits » pour contester la décision, mais il ne voyait aucun mal à la contester.

Pitchfork a été emprisonné à vie mais a obtenu une libération conditionnelle Crédit : Rex

Il devrait attendre le dernier moment où il pourra contester la décision qui serait lundi prochain, 21 jours après l’audience de libération conditionnelle.

Cela vient comme plus tôt cette semaine, le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il soutenait la libération de Pitchfork.

Sir Keir a déclaré à LBC: « Il a purgé une longue peine et il a purgé la peine qui lui a été imposée par le tribunal, et dans notre système, cela signifie qu’il arrive un moment où il doit être libéré.

« Cela ne vous facilite pas la tâche, cela ne facilite pas la tâche des familles.

« Il y a une grande tendance que les politiciens sautent sur un cas particulier.

« En fait, si nous pensons que le système est mauvais ou que les peines sont mauvaises en général, nous devrions modifier la loi sur la détermination de la peine et voir si les peines devraient être plus longues dans certains de ces cas. »

Pitchfork a été la première personne au monde à être arrêtée et condamnée sur la base de preuves ADN.

Sir Keir Starmer a déclaré qu’il soutenait la libération du double tueur d’enfants Colin Pitchfork Crédit : Alamy

Après avoir demandé une libération conditionnelle en 2017, leur tueur a été photographié en train de se préparer à la vie à l’extérieur – et a même été aperçu en train de faire du shopping à Bristol le jour de sa libération.

Kath Eastwood, la mère de l’une de ses victimes, Lynda Mann, a déclaré qu’il ne devrait jamais être libéré car il serait toujours un danger pour le public.

Kath a ajouté: « Il ne devrait même pas respirer et devrait, au moins, être enfermé pour toujours. »