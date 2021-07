La libération de Bill Cosby donne à Harvey Weinstein et Ghislaine Maxwell l’assurance qu’ils seront également libérés

La libération de BILL Cosby est un « coup dur » pour le mouvement #MeToo, affirment les experts, car les avocats de Harvey Weinstein et Ghislaine Maxwell affirment que leurs condamnations devraient également être annulées.

La star de la télévision en disgrâce, 83 ans, a vu sa condamnation annulée mercredi dans une décision choc de la Cour suprême de Pennsylvanie.

La condamnation de Cosby a été abandonnée mercredi Crédit : Splash

Les avocats de Ghislaine Maxwell disent que ses accusations devraient être abandonnées en raison d’un accord similaire Crédit : Getty Images – Getty

Les avocats de Harvey Wesintein ont déclaré qu’ils étaient convaincus que sa condamnation serait également abandonnée Crédit : Getty Images – Getty

Il avait déjà purgé trois ans d’une peine de trois à dix ans dans une prison d’État près de Philadelphie avant que la condamnation pour agression sexuelle ne soit jugée nulle en raison d’un accord antérieur de non-poursuite que Cosby avait conclu avec un ancien procureur de district.

La Cour suprême de Pennsylvanie a conclu que le procureur qui avait intenté une action contre l’acteur en disgrâce, le procureur de district Kevin Steele, avait violé un accord antérieur de ne pas l’inculper.

L’accord avait été conclu avec Cosby par l’ancien procureur de district Bruce Castor en 2005, mais n’avait pas été mis par écrit, selon Fox News.

Cosby s’est ensuite incriminé à la suite de l’accord et Steele a utilisé ces remarques pour l’inculper.

Ghislaine Maxwell fait face à des accusations de trafic sexuel Crédit : Getty – Contributeur

Ses avocats affirment que Jeffrey Epstein a conclu un accord qui s’appliquerait à elle Crédit : Getty – Contributeur

Le comédien a été le premier grand nom à faire face à des accusations au début du mouvement #MeToo.

Le délinquant sexuel condamné Harvey Weinstein et Ghislaine Maxwell, qui attend son procès pour trafic sexuel, figuraient parmi les autres personnalités éminentes à avoir été accusées.

Les avocats de Maxwell se sont exprimés jeudi en affirmant qu’elle devrait maintenant être libérée de la prison de New York où elle est détenue en raison d’un accord similaire de 2010.

L’avocat d’appel de Maxwell, David Oscar Markus, a écrit dans le New York Daily News qu’un procureur de Floride avait promis à Jeffrey Epstein dans un accord amoureux qu’il n’inculperait pas ses « co-conspirateurs ».

Maxwell n’avait pas été nommé co-conspirateur et l’accord d’Epstein était en Floride, pas à New York où elle est maintenant inculpée.

Pourtant, Markus a déclaré que cela prouve qu’on ne peut pas faire confiance aux procureurs.

Cosby alors qu’il marchait librement devant chez lui mercredi Crédit : Splash

Il a salué les fans lors de sa sortie Crédit : Splash

« Si un procureur promet quelque chose, il devrait être lié par sa parole, comme nous tous », a-t-il écrit.

« Cette opinion et ce raisonnement s’appliquent directement au cas de Ghislaine Maxwell », a-t-il ajouté à propos de Cosby.

« Dans son cas, Jeffrey Epstein a plaidé coupable et a conclu un marché avec les procureurs de Miami : en échange d’un plaidoyer de culpabilité devant un tribunal d’État, le bureau du procureur américain a convenu qu’il ne poursuivrait aucun de ses co-conspirateurs présumés.

« Mais elle ne devrait pas avoir à se battre contre son cas au procès et son cas devrait être rejeté, tout comme celui de Cosby l’a été parce que les procureurs ont promis à Epstein lorsqu’il a plaidé coupable qu’ils ne la poursuivraient pas.

« L’affaire Cosby réaffirme qu’un procureur est tenu d’agir avec intégrité et que le public doit pouvoir se fier à sa parole », a conclu Markus.

Les avocats de Harvey Weinstein ont déclaré qu’il devrait également faire annuler sa condamnation sur une base similaire.

L’avocat Arthur Aidala a déclaré à DailyMail.com que les procès de Cosby et de Weinstein étaient similaires, car les accusateurs non liés aux accusations portées contre eux ont été autorisés à témoigner.

Epstein a été reconnu coupable d’infractions sexuelles en 2020 Crédit : Getty

Ses avocats affirment que son procès était similaire à celui de Cosby Crédit : AFP ou concédants de licence

Weinstein a été condamné à 23 ans de prison à New York en février 2020. Il fait également face à des accusations en Californie.

Les juges de la Cour suprême de Pennsylvanie avaient déclaré dans l’affaire Cosby que les témoignages des accusateurs franchissaient la limite des attaques contre la personnalité.

Pourtant, ce point était finalement sans objet après l’annulation de la condamnation en raison de l’accord du procureur.

Aidala a déclaré que cela prévalait toujours pour l’appel de Weinstein contre sa condamnation.

«En infirmant la condamnation de Bill Cosby, la Cour suprême de Pennsylvanie a démontré, une fois de plus, que peu importe qui peut être un accusé et quelle que soit la nature du crime, on peut compter sur les tribunaux pour suivre la loi et parvenir à la bonne décision. décision », a déclaré Aidala à DailyMail.com.

« Cette décision réaffirme également notre confiance dans le fait que la division d’appel de New York parviendra à une décision tout aussi correcte dans l’appel de Harvey Weinstein, compte tenu de l’abondance de questions qui appellent à un renversement. »

#METOO ‘MARQUE NOIRE’

Cela survient alors que le principal expert juridique Andrew Stoltmann a déclaré à Fox que la décision du tribunal était une « marque noire » contre #MeToo.

« Tout d’abord, d’un point de vue global, c’est une sorte de marque noire sur l’ensemble du mouvement #MeToo parce que Cosby était essentiellement le début de #MeToo, donc pour que sa condamnation soit annulée, c’est un gros problème », a-t-il déclaré.

« À un niveau micro, je ne pense pas que vous puissiez vraiment en lire trop parce que c’était un modèle de faits vraiment unique – et par là, je veux dire que les procureurs ont dit que Cosby n’allait pas être inculpé – publiquement, il a dit ce qui est rare. Donc Cosby s’est appuyé là-dessus et ensuite il a témoigné dans une déposition.

« Maintenant, normalement, si Cosby avait pu être inculpé, il aurait pu plaider le cinquième amendement – ​​le droit de ne pas s’auto-incriminer, mais parce que les procureurs ont dit qu’il ne serait pas inculpé, Cosby a parlé », a expliqué l’avocat.

« Cosby s’est laissé déposer et il n’a pas pu réclamer le cinquième parce que le procureur a dit qu’il n’allait pas être inculpé. C’est donc un schéma factuel très étroit.

« Je ne pense pas qu’Harvey Weinstein ou les autres #MeToo en prison puissent utiliser ce modèle de faits, mais c’est un gros problème », a admis Stoltmann.

Les fans ont célébré la sortie de Cosby mercredi Crédit : Reuters

Des manifestants se sont également rassemblés devant son domicile en Pennsylvanie Crédit : Reuters

La Cour suprême de Pennsylvanie a statué hier que la condamnation de Cosby était inconstitutionnelle car il n’aurait pas tenu les propos utilisés pour l’inculper s’il ne croyait pas qu’il ne serait pas inculpé en raison de l’accord.

Sa libération inattendue a été critiquée par ses accusateurs qui ont affirmé que cela empêcherait d’autres victimes d’abus de se manifester.

Andrea Constand a déclaré à TMZ que la décision du tribunal est préoccupante car « elle peut décourager ceux qui demandent justice pour agression sexuelle dans le système de justice pénale de signaler ou de participer à la poursuite de l’agresseur ou peut forcer une victime à choisir entre déposer une plainte pénale ou civile action. »

Elle avait précédemment témoigné devant le tribunal que Cosby, 83 ans, lui avait donné trois pilules bleues, puis l’avait agressée sexuellement.

Trois autres femmes qui ont accusé Cosby – Sammie Mays, Sarita Butterfield et Angela Leslie – ont également parlé de la libération du comédien mercredi, affirmant qu’elles aussi pensent qu’il est dangereux.

L’ancienne Playboy Bunny Victoria Valentino – qui a accusé Cosby de l’avoir droguée et violée en 1970, alors qu’elle avait 24 ans – a déclaré à ABC : « Mon estomac fait des embardées et je suis profondément bouleversée, c’est un sociopathe, c’est un violeur en série.

Pourtant, son ancienne femme de télévision, Phylicia Rasha, a salué la décision en déclarant qu’un « terrible tort a été réparé ».