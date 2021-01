Un conducteur accusé d’avoir tué deux femmes dans le centre-ville de San Francisco le soir du Nouvel An alors qu’il était en état d’ébriété et dans une voiture volée était un voleur en liberté conditionnelle qui est resté en liberté malgré plusieurs arrestations ces derniers mois.

Troy McAlister, 45 ans, a été libéré d’une peine de prison d’État pour vol qualifié en avril et n’a pas été inculpé de nouveaux crimes par le bureau du procureur de district après avoir été arrêté pour vol de voiture en novembre et décembre, a rapporté le San Francisco Chronicle.

Le procureur de district Chesa Boudin a déclaré que son bureau n’avait pas déposé de nouvelles accusations dans ces affaires, choisissant à la place de renvoyer chaque cas aux agents de libération conditionnelle de l’État, qui peuvent chercher à emprisonner ceux qui violent les conditions de leur libération. Il a déclaré que les responsables de la libération conditionnelle avaient « plus de poids » que son bureau pour garder une personne en détention pour des accusations non violentes.

« Nous avons renvoyé ces cas à la libération conditionnelle parce que nous pensions qu’il y avait une plus grande probabilité qu’il soit tenu pour responsable et qu’il ait le type d’intervention qui protégerait le public et briserait ce cycle de récidive », a déclaré Boudin.

Boudin a reconnu plus tard à la Chronique que c’était «clairement une erreur de penser que la surveillance de la libération conditionnelle serait adéquate».

L’accident mortel impliquant McAlister s’est produit la veille du Nouvel An. La police a déclaré qu’il conduisait une Honda grise qui aurait été volée à Daly City 48 heures plus tôt lorsqu’il avait heurté et tué deux piétons.

Avec l’aide d’un témoin, la police a pu localiser McAlister en quelques minutes et le détenir

Le Département d’État des services correctionnels et de la réadaptation, qui gère la libération conditionnelle, a souligné la décision répétée des procureurs de ne pas porter plainte.

« Notre priorité absolue est la sécurité publique et nous travaillerons avec nos partenaires locaux sur cet incident malheureux », a déclaré le département dans un communiqué vendredi.

« Aucune des arrestations du libéré conditionnel après sa libération en 2020 n’a encore abouti au dépôt d’accusations criminelles par le procureur de district. Notre bureau de libération conditionnelle a suivi toutes les procédures après ces incidents, y compris la conduite d’enquêtes et les renvois appropriés pour la personne.

En vertu de la loi californienne, les personnes accusées d’avoir violé la libération conditionnelle peuvent se voir imposer des restrictions, un traitement ou une punition supplémentaires par des agents de libération conditionnelle. Ils ont droit à une audition devant un juge et, si leur libération conditionnelle est révoquée, ils peuvent passer un maximum de 180 jours derrière les barreaux.

Boudin a déclaré que les agents de libération conditionnelle n’avaient pas détenu McAlister « un seul jour » après sa dernière arrestation le 20 décembre, mais on ne sait pas ce qui s’est passé lors des autres arrestations de McAlister ces derniers mois.

Les procureurs qui décident de déposer une nouvelle accusation – plutôt que d’entamer une procédure de libération conditionnelle – peuvent peser la force de la nouvelle affaire, ainsi que la question de savoir si l’accusé sera libéré par un juge pendant que l’affaire est pendante et la sanction potentielle d’une condamnation.

Boudin a déclaré que son bureau apporterait des changements pour s’assurer que les personnes en liberté conditionnelle bénéficient d’une supervision et d’une structure appropriées.

L’incident mortel s’est produit juste après 16 heures le jour du Nouvel An après que McAlister a traversé un feu rouge.

Après l’accident, McAlister serait sorti du véhicule et se serait enfui à pied vers un bâtiment commercial à proximité.

À l’intérieur de la voiture, la police aurait trouvé une arme à feu avec un chargeur étendu (ci-dessus) et de la drogue

Le libéré conditionnel dévalait Mission Street vers l’Embarcadero vers 16 heures quand il a allumé un feu rouge dans le secteur sud de Market et a frappé deux femmes alors qu’elles traversaient la rue.

McAlister a été arrêté en juillet 2015, soupçonné d’avoir volé un magasin à San Francisco sous la menace d’une arme.

Avec l’aide d’un témoin, la police a pu localiser McAlister en quelques minutes et le détenir.

À l’intérieur du véhicule volé, la police a déclaré avoir trouvé une arme de poing avec un chargeur étendu et des drogues présumées.

McAlister a été condamné pour un certain nombre d’accusations, y compris l’homicide involontaire coupable, DUI, quitter les lieux d’un accident, cambriolage, conduire sous l’influence de l’alcool et de la drogue, conduire avec une dépendance à la drogue, posséder une arme à feu et un magazine de munitions de grande capacité et violer les conditions de la libération conditionnelle.

L’une des femmes piétonnes a été déclarée morte sur les lieux, tandis que la deuxième victime est décédée peu après son arrivée à l’hôpital général de San Francisco.

Le médecin légiste a identifié l’une des victimes comme étant Elizabeth Platt, 60 ans. La seconde a été identifiée par sa mère comme étant Hanako Abe, 27 ans, qui a déménagé dans la ville l’année dernière pour travailler pour une société immobilière.

«Toute la famille a un cœur déchiré par la tristesse», a déclaré la mère d’Abe, Hiroko Abe, à KPIX. «Vous ne pouviez pas trouver une fille aussi aimée partout dans le monde. Elle était notre fierté.

Le chef de la police de la ville, Bill Scott, a qualifié ces morts de «tragédie insensée qui n’aurait pas dû se produire».

« Nous devons tous être tenus également responsables des décisions que nous prenons, car elles peuvent avoir de graves implications pour la sécurité de ceux que nous servons », a-t-il déclaré.

L’une des victimes a été identifiée par sa mère comme étant Hanako Abe (ci-dessus), 27 ans, qui a déménagé dans la ville l’année dernière pour travailler pour une société immobilière.

Selon le Chronicle, McAlister a été arrêté en juillet 2015, soupçonné d’avoir volé un magasin à San Francisco sous la menace d’une arme. Avant cet incident, il avait également eu trois autres condamnations pour crime, dont une pour vol qualifié et une autre pour tentative de vol de voiture.

Il était en liberté conditionnelle depuis neuf mois au moment de l’accident, sa peine devant se terminer le 15 novembre 2022.

Il y a quelques semaines à peine, le 6 novembre, McAlister aurait été arrêté par le département de police de l’Université d’État de San Francisco dans un complexe de logements pour étudiants, soupçonné de cambriolage de voiture, de possession d’outils de cambriolage et de violation des conditions de sa libération conditionnelle.

Puis, le 20 décembre, il a été arrêté ailleurs dans la ville, soupçonné de vol de voiture et de possession de biens volés, de méthamphétamine, d’outils de cambriolage et d’attirail de drogue.

Il a été arrêté à plusieurs reprises à San Francisco depuis sa libération conditionnelle, mais les informations sur ces arrestations n’étaient pas immédiatement disponibles.

Boudin a déclaré au Chronicle que son bureau n’avait déposé de nouvelles accusations contre McAlister dans aucun des cas parce que les agents de libération conditionnelle avaient « plus de poids ».

Il a déclaré que les agents de libération conditionnelle avaient «une connaissance beaucoup plus approfondie de l’individu et des défis qui mènent à ce comportement criminel que mon bureau est en mesure d’obtenir.

‘[After each case] nous avons évalué les faits, la solidité de l’affaire et les accusations, et avons décidé qu’il était plus probable qu’il serait tenu responsable par la libération conditionnelle.

Boudin, cependant, les changements promis arrivent.

« Nous apporterons des changements pour garantir que les personnes en liberté conditionnelle reçoivent la supervision et la structure nécessaires à la libération conditionnelle pour éviter que ce genre de tragédie ne se reproduise », a-t-il écrit dans un tweet de vendredi.

«C’est une terrible tragédie et une terrible fin à une année brutale. Il s’agit d’une défaillance du système qui a causé un préjudice irréversible à deux familles. Mon cœur va aux familles des victimes.