Il a fallu plus de quatre décennies à Carrie Fisher pour enfin rendre publique sa liaison secrète avec Harrison Ford.

À 19 ans seulement, lorsqu’elle et Harrison, alors mariée, âgée de 33 ans, ont commencé leur aventure intense de trois mois, elle a plutôt détaillé chaque pensée et émotion dans son journal personnel.

Puis, juste un mois avant sa mort de choc il y a quatre ans aujourd’hui, Carrie Fisher a finalement partagé ce journal avec le monde.

Sa décision a ravi les fans de Star Wars, qui ont enfin découvert que l’histoire d’amour intense qu’ils avaient vue se répéter encore et encore à l’écran était en fait fidèle à la réalité, du moins à une petite échelle.

Dans The Princess Diarist, publié en novembre 2016, Carrie, alors âgée de 60 ans, a partagé ses souvenirs de leur liaison passionnée.

Elle a déclaré à propos de leur aventure: « C’était tellement intense. C’était Han et Leia pendant la semaine, et Carrie et Harrison pendant le week-end. »







(Image: Lucasfilm / Fox / Kobal / REX / Shutterstock)



Bien que Carrie ait déjà fait allusion à une sorte d’enchevêtrement avec l’acteur Hans Solo, ce n’est que lorsque son dernier livre a été publié qu’elle l’a confirmé.

Les deux, a-t-elle partagé, se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’il l’a sauvée d’une situation plutôt effrayante lors de la fête d’anniversaire de George Lucas à Londres pendant le tournage de Star Wars: Un nouvel espoir en 1977.

La plus jeune là-bas et «essentiellement la seule fille», elle était entourée de membres d’équipage après son arrivée à la fête. Après l’avoir taquinée – « voici notre petite princesse sans ses petits pains » – ils ont décidé de la saouler, en lui donnant des boissons alcoolisées.

Non habituée à l’alcool, Carrie s’est vite retrouvée débordée, écrivant: « Ça me rend stupide, malade et inconsciente très vite. »







(Image: Corbis via Getty Images)



C’est à ce moment que Harrison est intervenu.

« Pardonnez-moi », a-t-il dit à un membre d’équipage qui a affirmé que Carrie voulait prendre l’air, « mais la dame ne semble pas être très consciente de ce qu’elle veut. »

Harrison a pris en charge sa jeune co-star, et après une dispute avec les autres hommes, l’a emmenée hors de la fête et à sa voiture.

C’est ici que leur aventure a commencé, et ils se sont embrassés pour la première fois.

Le moment était celui dont Carrie admettait avoir fantasmé. Elle a écrit que sa co-star était sa « priorité numéro un » sur le plateau.

Et les baisers ont continué, avec des nuits de passion.

Elle écrit à une occasion: «Dans le taxi, Harrison m’a ramenée dans le siège, nous rapprochant jusqu’à ce que nous soyons deux visages, un baiser, allant à l’endroit où nous répéterions ce baiser que nous ferions un an et un la moitié plus tard dans L’Empire contre-attaque.

« Regardez ces baisers dans Empire. Ils n’avaient pas besoin d’utiliser d’effets spéciaux. »

La jeune Carrie admet même que fantasmer son amant lui donnerait une « bande d’or avec des diamants [inscribed] Carrison « .







(Image: Corbis via Getty Images)



Mais alors que leur brève liaison était passionnée, la jeune Carrie était criblée d’insécurité.

Elle a écrit dans son journal d’adolescent: «Essayer sans relâche de vous faire m’aimer, mais je ne veux pas de l’amour.

« Je préfère tout à fait la quête. Le défi. Je suis toujours déçu par quelqu’un qui m’aime – à quel point peut-il être parfait s’il ne peut pas voir à travers moi? »

En tant qu’adolescente réfléchie qui n’avait eu qu’un seul petit ami, Carrie se demandait constamment ce que le taciturne Harrison pensait d’elle.

Elle écrit d’une rencontre: « J’ai regardé Harrison. Le visage d’un héros – quelques mèches de cheveux sont tombées sur son noble front légèrement plissé. Comment pourriez-vous demander à un spécimen aussi brillant d’un homme d’être satisfait de moi? ? «

Alors qu’une grande partie du livre est consacrée à ses doutes personnels, avec ses poèmes adolescentes sur son amour pour Harrison, elle écrit également qu’il est «gentil».

«Harrison est un type décent – quoique compliqué et souvent silencieux -, conclut-elle dans son livre. «Il a toujours été honnête avec moi, et pour autant que je sache, la seule fois où il a trompé l’une de ses trois femmes était avec moi. Et peut-être qu’il ne pensait pas que cela comptait tellement à cause de ma petite taille.







(Image: Corbis via Getty Images)



Après la mort tragique de Carrie le 27 décembre 2016, quelques jours après avoir subi une crise cardiaque à bord d’un avion, Harrison a partagé son amour pour la «brillante» Carrie.

Il a dit: « Carrie était unique en son genre… brillante, originale. Drôle et sans peur émotionnellement. Elle a vécu sa vie, courageusement… Elle nous manquera tous. »

Après leur aventure des années 70, Harrison et Carrie ont été mis sous les projecteurs, devenant des stars mondiales grâce à leurs rôles de Hans Solo et de princesse Leia Organa dans Star Wars – Episode IV: Un nouvel espoir.







(Image: Caractéristiques Rex)



Mais alors qu’ils continuaient à reprendre leurs rôles à l’écran, leur liaison ne s’est jamais relancée, restant une brève note de bas de page dans leur histoire personnelle privée – jusqu’à ce que Carrie découvre ses vieux journaux d’adolescent tout en rénovant sa maison.