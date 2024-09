La liaison entre Olivia Nuzzi et RFK Jr a été révélée parce qu’il s’est vanté auprès de ses amis de ses photos nues (rapport)

La relation secrète entre la journaliste du New York Magazine Olivia Nuzzi et Robert F. Kennedy Jr. a été révélée parce qu’il s’en vantait fréquemment auprès de ses amis, Le Daily Beast a rapporté samedi.

L’ancien candidat indépendant à la présidence, âgé de 71 ans, se serait vanté de cette liaison et des photos nues que Nuzzi, 31 ans, lui avait envoyées, si largement que la nouvelle a atteint le rédacteur en chef du NY Magazine, David Haskell.

Selon le Daily Beast, Haskell a ensuite confronté Nuzzi à ce sujet lors d’une réunion en tête-à-tête qui s’est tenue le 13 septembre dans les bureaux de la publication à New York. Le correspondant vedette de Washington a nié l’affaire à plusieurs reprises avant que, comme le dit le Daily Beast, Haskell « ne donne à Nuzzi la possibilité de tout avouer ».

Comme l’a expliqué Haskell dans un courriel adressé vendredi au personnel du NY Mag, après que Nuzzi a avoué cette relation, elle a été retirée de toute couverture de l’élection présidentielle de 2024 et a ensuite été mise en congé. Il a également révélé que, selon Nuzzi, la relation a commencé en décembre de l’année dernière, après la publication d’un article de couverture qu’elle a écrit sur Kennedy, et s’est terminée vers la fin du mois d’août.

Haskell a également réitéré la position de l’entreprise selon laquelle une enquête interne n’a trouvé « aucune preuve de partialité » dans la couverture de l’élection par Nuzzi pendant sa liaison, ni d’inexactitudes dans ses reportages. Cependant, une « tierce partie indépendante » mène une enquête beaucoup plus approfondie, dont les résultats détermineront les mesures disciplinaires « définitives ».

Dans ses déclarations publiques et lors de ses entretiens avec Haskell, Nuzzi a insisté sur le fait que sa relation avec Kennedy n’avait jamais été « physique ». Citant une personne proche de Nuzzi, CNN a rapporté que l’affaire « était de nature émotionnelle et numérique ». Puck News, citant une autre personne considérée comme proche de Nuzzi, a rapporté qu’elle avait envoyé des « nus pudiques » à Kennedy.

Nuzzi a également insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais utilisé Kennedy comme source une fois leur relation commencée. Elle affirme également que cette relation n’a pas influencé sa couverture de l’élection de 2024. Mais les publications sur les réseaux sociaux qui semblent promouvoir les positions politiques défendues par Kennedy, et les commentaires qu’elle a faits lors de plusieurs discussions de campagne du New York Times, peuvent offrir un contexte supplémentaire.

Le 5 marsElle a décrit l’élection présidentielle de 2024 comme « une course à trois » malgré le fait que pas de sondage a déjà montré à Kennedy avoir même une petite chance Elle s’est également plainte du fait que « la presse officielle a hésité à couvrir Kennedy comme un candidat sérieux, car elle craint d’être critiquée pour avoir « mis en scène un anti-vaccin ».

Puis, le 4 juin, alors que participer à une discussion du NYT de Donald Trump 34 condamnations pour crimea déclaré Nuzzi à propos du débat Biden-Trump à venir : « Je pourrais certainement voir un scénario dans lequel Robert F. Kennedy Jr. fait la [debate] Elle a mentionné Kennedy sans y être invitée.

23 jours plus tard, dans une discussion du NYT consacrée spécifiquement au débat Biden-TrumpElle a déploré que l’événement ait été conçu par la campagne Biden pour « éloigner Robert F. Kennedy Jr. de la scène ». Elle a également déclaré : « Je pense que c’était une erreur de l’exclure », affirmant qu’en faisant cela, Biden et Trump risquaient de devenir « plus vulnérables à une menace tierce ».

Kennedy est marié à Cheryl Hines, l’actrice de « Curb Your Enthusiasm ». Nuzzi était jusqu’à récemment fiancée au journaliste de Politico Ryan Lizza.

