La liaison de l’ancien maire John Tory avec un membre du personnel a violé les règles d’éthique de la ville, selon l’organisme de surveillance

La liaison de l’ancien maire John Tory avec un membre de son bureau et ses votes affirmatifs liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ont violé le code de conduite de Toronto pour les membres du conseil, a déclaré jeudi le commissaire à l’intégrité de la ville.

Dans un rapport publié en ligne, Jonathan Batty a conclu qu’au cours de cette affaire intermittente de trois ans, Tory n’a pas réussi à « observer les termes » du cadre qui définit les politiques de ressources humaines et les règles pour les relations entre les conseillers municipaux et leur personnel.

Batty a également constaté que Tory avait abusé de son influence en tant que maire lorsqu’il avait voté oui en 2022 sur deux motions concernant la candidature finalement réussie de Toronto à devenir ville hôte de la prochaine Coupe du monde. Le premier vote, en avril, a vu un rapport sur l’état de la candidature adopté par le conseil, tandis que le second, en juillet, a donné au directeur municipal l’approbation de négocier un contrat exclusif avec Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) pour fournir certains services d’hébergement pour la Coupe du monde.

À l’époque, l’employée avec laquelle Tory avait eu une liaison (appelée dans le rapport Mme A pour protéger sa vie privée) avait quitté le bureau du maire et travaillait à temps partiel chez MLSE au sein de l’équipe chargée du monde de l’entreprise. Travail à la tasse.

« Quelques semaines après ce vote, MLSE a offert à Mme A un poste permanent. La valeur de Mme A pour MLSE s’est améliorée une fois que le Conseil a ordonné que MLSE puisse se voir attribuer un contrat exclusif pour des services événementiels, compte tenu des relations gouvernementales de Mme A et de son expertise opérationnelle connexe. » Batty a écrit.

Batty a conclu que les votes des conservateurs n’étaient « pas conformes au principe selon lequel un membre du Conseil doit exercer ses fonctions et organiser ses affaires privées d’une manière qui favorise la confiance du public et résiste à un examen public attentif ». De plus, elles n’étaient « pas conformes aux principes selon lesquels un membre du Conseil doit éviter les conflits d’intérêts réels et apparents et l’utilisation inappropriée de sa charge pour le gain privé d’un de ses proches ».

Parce que Tory ne siège plus au conseil, Batty n’a recommandé aucune sanction pour Tory « car cela ne servirait à rien ».

Tory a officiellement démissionné en février quelques mois seulement après le début de son troisième mandat de maire après avoir publiquement admis l’affaire. Batty a noté dans son rapport que Tory avait « auto-déclaré » la relation et a demandé au bureau du commissaire à l’intégrité d’enquêter. Batty a déclaré que Tory acceptait les conclusions.

Plus à venir.