La levée du zéro-Covid est “le bon choix” mais Xi Jinping “préoccupé” par la campagne chinoise

Des millions de Chinois se dirigent vers les zones rurales pour les célébrations du Nouvel An lunaire.

Le dirigeant Xi Jinping s’est dit préoccupé par le Covid-19.

Le pays a levé sa politique zéro-Covid.

Xi Jinping s’est dit “préoccupé” par la situation du virus dans la campagne chinoise, ont rapporté les médias officiels, alors que des millions de personnes se dirigent vers les villes natales rurales avant les prochaines célébrations du Nouvel An lunaire.

Le dirigeant chinois a également défendu sa politique zéro Covid – levée le mois dernier après avoir paralysé l’économie et déclenché des manifestations à l’échelle nationale – affirmant que cela avait été “le bon choix”.

Dans une série d’appels mercredi avant les vacances, le dirigeant chinois a déclaré aux responsables locaux qu’il s’inquiétait de la situation dans l’arrière-pays rural du pays.

“Xi a déclaré qu’il était principalement préoccupé par les zones rurales et les résidents ruraux après que le pays a ajusté ses mesures de réponse au Covid-19”, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Il “a souligné les efforts visant à améliorer les soins médicaux pour les personnes les plus vulnérables au virus dans les zones rurales”, a déclaré Xinhua.

“La prévention et le contrôle des épidémies sont entrés dans une nouvelle étape, et nous sommes toujours dans une période qui nécessite de grands efforts”, a déclaré M. Xi, soulignant la nécessité de “remédier aux lacunes de la prévention et du contrôle des épidémies dans les zones rurales”.

LIRE | Sous pression sur la fiabilité, la Chine arrête de publier les données quotidiennes de Covid-19

Les autorités des transports ont prédit que plus de deux milliards de voyages seront effectués au cours d’une période de 40 jours entre janvier et février, soit près du double du nombre de l’année dernière et 70 % des niveaux d’avant la pandémie.

Les médias d’État ont rapporté que 30,2 millions de personnes ont voyagé dans tout le pays mercredi seulement.

Des patients sur des civières sont vus à l’hôpital de Tongren à Shanghai. AFP PHOTO : Hector Retamal, AFP

On s’attend à ce que l’énorme migration – l’une des plus importantes au monde – entraîne une augmentation des cas de virus dans les campagnes chinoises sous-financées.

Le mois dernier, Pékin a levé une politique virale intransigeante qui a vu l’État imposer des verrouillages exténuants et des tests de masse obligatoires, martelant l’économie chinoise et envoyant des centaines de personnes dans les rues pour protester.

Xi a défendu mercredi cette stratégie difficile, insistant sur le fait que le zéro-Covid avait été “le bon choix” et avait permis au pays de lutter contre “plusieurs séries d’épidémies de mutations virales”.