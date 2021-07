La levée du verrouillage ne signifie pas que la vie revient à la normale, prévient Boris Johnson

Boris Johnson a déclaré que la vie ne pouvait pas revenir à la normale après la levée des restrictions de verrouillage le 19 juillet, avertissant: « Cette pandémie n’est pas terminée ».

Le Premier ministre s’exprimait peu de temps après l’annonce de la fin des masques obligatoires et de la distanciation sociale lundi prochain, lorsque les boîtes de nuit doivent être autorisées à rouvrir et que les limites de fréquentation dans les théâtres, les cinémas et les terrains de sport doivent être levées.

Mais – dans un changement brusque par rapport aux commentaires ministériels du début du mois – M. Johnson a exhorté les Britanniques à être « prudents » dans l’utilisation de leurs nouvelles libertés.

« Nous ne pouvons pas simplement revenir à la vie telle qu’elle était avant Covid », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse à Downing Street.

« Cette pandémie n’est pas terminée. Cette maladie continue de comporter des risques pour vous et votre famille.

Dans une déclaration antérieure à la Chambre des communes, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que les quatre tests du gouvernement pour l’assouplissement final des restrictions avaient été remplis.

Dans une indication claire que le gouvernement a abandonné la promesse de M. Johnson selon laquelle tous les assouplissements du verrouillage seraient « irréversibles », M. Javid a déclaré que les ministres « n’hésiteraient pas à prendre les mesures appropriées » si la « matrice des risques » changeait.

Les travaillistes ont accusé le gouvernement d’adopter une « approche à haut risque, voire fataliste » à un moment où les infections quotidiennes à coronavirus s’élèvent à 35 000 et devraient atteindre 100 000 d’ici quelques semaines.

Au lieu de l’approche « prudente » que le Premier ministre a promis de suivre, M. Johnson et M. Javid « poussent (leur) pied sur l’accélérateur tout en jetant les ceintures de sécurité », a déclaré le secrétaire fantôme à la Santé Jonathan Ashworth.