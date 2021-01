Mais le professeur Finn, membre du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, a déclaré à Times Radio que même avril était trop tôt pour envisager que la vie revienne à la normale.

«Malheureusement, ce n’est pas vraiment le cas, car une fois que nous aurons fait cela, il y aura encore ces vaccins qui ne sont pas efficaces à 100% et pas 100% des gens en auront eu. Et vous voyez dans une certaine mesure une maladie grave chez les jeunes.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«Il y aura encore beaucoup de personnes vulnérables dans la population, dans le sens où elles n’ont pas été infectées. Donc, si tout d’un coup, en avril, nous disions « bien, c’est fini » et revenions à la normale, nous aurions alors une autre énorme vague d’infection et beaucoup de gens finiraient par être malades et ce serait très perturbateur. . »