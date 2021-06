La levée du verrouillage du 21 juin « sera retardée de quinze jours » – rapport

George Eustice a insisté sur le fait que le gouvernement n’exclurait rien au milieu des informations selon lesquelles il pourrait y avoir un retard de deux semaines pour l’assouplissement prévu de toutes les restrictions de Covid en Angleterre le 21 juin.

Les remarques du ministre du cabinet sont intervenues après que le médecin-chef, Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance, aient donné une évaluation « pessimiste » de l’état actuel de la pandémie, y compris les taux de transmission et les inquiétudes concernant la nouvelle variante Delta, selon Les temps.

Lundi, le Royaume-Uni a enregistré plus de 5 600 cas – bien plus que le récent creux d’environ 1 350 infections par jour début mai. Lors du briefing, les experts auraient exprimé des réserves sur le calendrier actuel de levée des restrictions.

Pressé par les informations selon lesquelles le déverrouillage du 21 juin pourrait être retardé de quinze jours, M. Eustice, le secrétaire à l’Environnement, a déclaré Nouvelles du ciel: « Le Premier ministre a toujours dit qu’il allait procéder étape par étape et qu’avec chaque série d’assouplissements, ils évalueraient essentiellement les données lorsque nous y arriverions.

« Donc, nous ne pouvons pas faire le bilan final avant le 14 juin, c’est ce qu’il a toujours dit. Et nous n’excluons évidemment rien.

Il a ajouté que le « test critique » avant la levée prévue des restrictions sera de savoir si ceux qui ont été vaccinés pour Covid-19 sont infectés. « Il est encore trop tôt pour dire ce que nous allons faire – nous l’annoncerons lundi prochain », a-t-il déclaré.

« Ce que nous ne voyons pas pour le moment, c’est que la croissance des hospitalisations associées aux [infections] et c’est parce que nous savons que si les gens ont le vaccin, en particulier une fois qu’ils ont eu le deuxième vaccin, cela leur donne en fait une immunité contre cette nouvelle souche qui est autour.

S’exprimant la semaine dernière, Boris Johnson a déclaré qu’il ne pouvait « rien voir dans les données pour le moment, ce qui signifie que nous ne pouvons pas passer à l’étape quatre » comme prévu le 21 juin, mais a souligné que les données étaient « toujours ambiguës ».

D’autres ministres, dont le secrétaire à la Santé Matt Hancock, ont donné des évaluations plus sombres de la perspective que le gouvernement puisse s’en tenir à la date, affirmant la semaine dernière qu’il n’y avait rien dans les données pour « dire que nous sommes définitivement hors de la bonne voie » .

Des millions d’adultes britanniques n’ont pas encore été vaccinés, et le retard dans la levée des restrictions pourrait garantir que tous les plus de 50 ans soient complètement vaccinés et qu’il y ait suffisamment de temps pour que les jabs fassent effet.

Jusqu’à présent, environ 40,4 millions de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19 au Royaume-Uni, ce qui représente environ 76,8% de la population adulte. Environ 27,9 millions ont également reçu une deuxième dose, soit environ 53 % des adultes.

Les temps a rapporté une source du cabinet affirmant que le retard dans la levée du verrouillage pourrait être compris entre «deux semaines et un mois». Les ministres auraient estimé que l’impact politique de tout retard serait limité si les restrictions étaient entièrement levées à temps pour le début des vacances d’été fin juillet.

Dans l’état actuel des choses, il est prévu de lever les restrictions à partir du 21 juin, ce qui signifie, par exemple, que les pubs et les restaurants ne seraient plus tenus de respecter les règles de distanciation sociale.