La levée du confinement du 21 juin est-elle retardée ?

LES DERNIÈRES restrictions sur les coronavirus qui seront assouplies le 21 juin, surnommées « Jour de la liberté », devraient être reportées au 19 juillet, peut révéler The Sun.

Jusqu’au 19 juillet, la distanciation sociale continuera d’être en place, les masques sont toujours obligatoires dans les transports en commun, la règle de six est toujours en place à l’intérieur et les discothèques ne peuvent toujours pas ouvrir.

Cela survient alors que de nouvelles inquiétudes grandissent à propos de la variante Delta, qui est deux fois plus susceptible de provoquer une hospitalisation et qui a entraîné une augmentation de 90% des cas.

Il y a eu 7 393 autres cas confirmés hier.

Dans le cadre des plans élaborés qui seront annoncés lundi, un examen de deux semaines sera inclus, ce qui signifie que les restrictions de Covid pourraient être supprimées le 5 juillet si les hospitalisations restent en baisse.

Mais plusieurs sources ont déclaré au Sun que les chances de lever les restrictions comme prévu le 21 juin étaient proches de zéro – un coup dur pour Wembley, hôte de l’euro.

Qu’a dit Boris Johnson ?

Boris Johnson devrait s’adresser à la nation lundi soir après avoir pris sa décision finale.

Mais des sources ont déjà laissé entendre que l’étape 4 de la feuille de route de verrouillage sera repoussée un mois après une augmentation des cas de Covid.

Des sources de Whitehall impliquées dans la planification du retard, soulignent le fait que tous les adultes britanniques se seront vu offrir au moins un jab d’ici la fin juillet, un court délai étant considéré comme bien meilleur que de devoir faire demi-tour et réintroduire des restrictions.

Une source a déclaré: «La dernière chose dont ils ont besoin est un hokey cokey in out, in out of restrictions.

« Personne ne veut revenir en arrière, et nous devons d’abord bien faire les choses. »

Quand le confinement prendra-t-il fin ?

Le confinement devrait prendre fin le 19 juillet.

Le retard pour mettre fin au verrouillage permettra aux autorités de déterminer si le déploiement de la vaccination signifie vraiment que les hospitalisations peuvent rester faibles malgré l’augmentation des cas.

Cela donnera également plus de temps à des millions de personnes supplémentaires pour recevoir une double piqûre au Royaume-Uni.

Cela survient après que des recherches inquiétantes suggèrent que la dernière variante de Covid fait plus que doubler le risque d’hospitalisation.

Quelles sont les règles et restrictions actuelles?

La distanciation sociale est toujours en place, les masques sont toujours obligatoires dans les transports en commun, la règle de six est toujours en place à l’intérieur et les discothèques ne peuvent toujours pas ouvrir.

Les hôtels et les chambres d’hôtes sont ouverts et les futurs vacanciers rêvant d’une pause soleil peuvent effectuer des voyages à l’étranger, en plus de devoir se mettre en quarantaine en revenant des pays des listes rouge et orange.

Les divertissements intérieurs et les attractions sont ouverts – et les groupes peuvent se rendre au pub et s’asseoir à l’intérieur.

Les cours d’exercices en salle sont ouverts et les moins actifs peuvent enfin se diriger vers les cinémas et les musées.

Les représentations théâtrales et concerts – ainsi que les événements sportifs – peuvent permettre à 1 000 personnes, soit 50 % de la capacité de la salle – selon la plus faible – de recommencer.

Selon les règles actuelles, les mariages et les réceptions peuvent toujours avoir lieu avec 30 personnes.

Les règles sont différentes pour les funérailles. Plutôt que d’avoir une limite stricte, la capacité est déterminée par le nombre de personnes que les lieux de culte ou les salons funéraires peuvent avoir à l’intérieur en toute sécurité pendant que les personnes en deuil prennent des distances sociales.