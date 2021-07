La levée des blocages de Covid par l’Angleterre est un danger pour le monde entier: experts

LONDRES – Des scientifiques mondiaux ont critiqué les plans du gouvernement britannique visant à assouplir presque toutes les restrictions de Covid-19, les qualifiant d’immorales et de dangereuses pour la planète entière.

Réunis lors d’un sommet virtuel vendredi, d’éminents scientifiques et conseillers gouvernementaux du monde entier ont averti que la Grande-Bretagne se dirigeait vers la catastrophe en supprimant lundi la plupart de ses restrictions restantes.

L’événement est survenu alors que plus de 1 200 scientifiques ont soutenu une lettre au journal médical Lancet, dans laquelle les plans du Premier ministre britannique Boris Johnson ont été qualifiés de « dangereux et prématurés ».

L’Angleterre verra la plupart de ses dernières restrictions restantes, y compris le port obligatoire du masque et la distanciation sociale, supprimées lundi, ce qui, selon Johnson, sera un mouvement « irréversible ».

Johnson a farouchement défendu sa nouvelle stratégie et a fait valoir que c’était maintenant « le bon moment pour procéder », avant que le temps ne se refroidisse et à l’approche du « coupe-feu naturel des vacances scolaires ».

« Il est absolument vital que nous procédions maintenant avec prudence … nous ne pouvons pas simplement revenir instantanément de lundi à la vie telle qu’elle était avant Covid », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi.

S’exprimant lors du panel de vendredi, Christina Pagel, directrice de l’Unité de recherche opérationnelle clinique de l’UCL de Londres, a averti qu’il était possible qu’une nouvelle variante de Covid émerge cet été.

« Toute mutation qui peut mieux infecter les personnes vaccinées a un grand avantage de sélection et peut se propager », a-t-elle déclaré. « Et en raison de notre position en tant que plaque tournante mondiale du voyage, toute variante qui deviendra dominante au Royaume-Uni se propagera probablement au reste du monde – nous l’avons vu avec alpha, et je suis absolument sûr que nous avons contribué à la montée du delta à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. »

« La politique britannique ne nous affecte pas seulement, elle affecte tout le monde – tout le monde a un intérêt dans ce que nous faisons », a-t-elle ajouté.

L’épidémiologiste clinique Deepti Gurdasani, qui a également assisté au sommet, a accepté, déclarant sur Twitter avant l’événement que « le monde regarde la crise évitable actuelle se dérouler au Royaume-Uni »