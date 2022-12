La levée des blocages dans les grandes villes chinoises signale un changement de position COVID après une vague de protestations | Nouvelles du monde

Les grandes villes chinoises ont commencé à lever les blocages COVID et à assouplir les restrictions à la suite de protestations généralisées contre les politiques strictes de zéro COVID.

Moins de 24 heures après manifestations violentes à Guangzhoules responsables d’au moins sept districts de la ville portuaire tentaculaire au nord de Hong Kong ont annoncé qu’ils levaient les blocages.

Un district a déclaré mercredi qu’il autoriserait la reprise des cours en personne dans les écoles et rouvrirait les restaurants et autres entreprises, y compris les cinémas.

Les autorités de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, ont déclaré qu’elles autoriseraient désormais des contacts étroits avec des personnes COVID-19[feminine]qui remplissent certaines conditions, de se mettre en quarantaine à domicile.

La reprise “ordonnée” des commerces, notamment des supermarchés, des gymnases et des restaurants, a été annoncée à Zhengzhou, dans le centre de la Chine, où il y a eu Affrontements dans une immense usine Foxconn fabriquant des iPhoneset un exode de travailleurs du site frustrés par les bordures COVID.

Dans de rares scènes de dissidence ouverte, des manifestations ont éclaté à travers le pays en réponse à COVID confinements et restrictions, y compris dans le centre commercial de Shanghai et la capitale Pékin.

Les personnes atteintes de légère coronavirus les symptômes dans l’est de Pékin sont désormais autorisés à s’isoler chez eux, selon les nouvelles règles émises par les dirigeants communautaires.

Un autre quartier voisin organise cette semaine un sondage en ligne sur la possibilité que des cas positifs s’isolent à la maison.

“Je salue certainement la décision de notre communauté résidentielle d’organiser ce vote quel que soit le résultat”, a déclaré le résident Tom Simpson, directeur général de Chine au Conseil commercial sino-britannique.

Il a déclaré que sa principale préoccupation était d’être contraint de se rendre dans une installation de quarantaine, où “les conditions peuvent être pour le moins sinistres”.

La position d’assouplissement suit les protocoles de quarantaine plus tôt dans l’année qui ont vu des communautés entières enfermées, parfois pendant des semaines, après même qu’un seul cas positif a été trouvé.

Les responsables nationaux de la santé ont déclaré plus tôt dans la semaine que la Chine répondrait aux “préoccupations urgentes” soulevées par le public et que les règles COVID devraient être mises en œuvre de manière plus flexible, en fonction de la gravité des épidémies dans chaque région.

Malgré un nombre de cas presque record, le vice-Premier ministre Sun Chunlan a déclaré mercredi que la capacité du virus à provoquer des maladies s’affaiblissait, ont rapporté les médias d’État.

Elle a également appelé à une “optimisation” supplémentaire des politiques de test, de traitement et de quarantaine.

Cela contraste avec les messages antérieurs des autorités sur la mortalité du virus.

Bien que l’assouplissement de certaines mesures semble être une tentative d’apaiser le public, les autorités ont également commencé à rechercher des manifestants, certains qui étaient aux manifestations de Pékin ont déclaré à l’agence de presse Reuters.

“La police est venue à ma porte d’entrée pour me poser des questions sur tout cela et me faire remplir un dossier écrit”, a déclaré un habitant, qui n’a pas voulu être identifié.

Un autre a déclaré que des amis qui avaient publié des vidéos de manifestations sur les réseaux sociaux avaient été emmenés dans un poste de police et invités à signer un engagement qu’ils “ne referaient plus ça”.