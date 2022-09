La lettre sincère de la princesse Diana à un homme aux prises avec la boulimie exposée à l’exposition de Las Vegas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La princesse Diana n’a pas hésité à partager ses difficultés dans l’espoir que cela aiderait les autres.

De son vivant, la princesse de Galles était connue pour les lettres et les cartes sincères qu’elle écrivait derrière les portes du palais. L’une d’elles, qui évoquait son combat contre la boulimie, est maintenant exposée à Las Vegas.

Les fans royaux incapables de traverser l’étang peuvent désormais se rendre à Sin City pour une exposition spéciale consacrée à “La princesse du peuple”. Coïncidant avec le 25e anniversaire de son décès, une nouvelle attraction intitulée, « Princesse Diana : une exposition en hommage », occupe maintenant un espace de 10 000 pieds carrés. Il présente plus de 700 objets souvenirs. Les articles, dont beaucoup n’ont jamais été vus auparavant par le public, comprennent des robes de soirée, des lettres personnelles écrites par Diana, ainsi que des cadeaux qu’elle a offerts à des amis.

“[This] est la seule lettre que nous connaissons enregistrée où elle parle publiquement de sa boulimie et écrit à quelqu’un d’autre au sujet de la lutte qu’elle a eue [with it]», a déclaré David Corelli, commissaire de l’exposition, à Fox News Digital. « C’était à la fin des années 80, au début des années 90. Personne ne parlait de santé mentale. Et pour qu’elle sorte publiquement et commence à évoquer certains de ces problèmes, vous commencez à voir une vague de personnes … obtenir un traitement réel et demander de l’aide.”

“Elle a changé le monde à elle seule”, a ajouté Corelli.

Dans la lettre, datée du 31 janvier 1996, Diana a contacté Richard L. Saunders.

“Cher Richard – Merci beaucoup pour votre lettre – il n’est pas facile pour un gentleman d’être ouvert et honnête à propos de la boulimie!” elle a écrit. “Cependant, vous vous débrouillez extrêmement bien dans les circonstances et avoir Sam à vos côtés vous apportera à la fois le soutien et les encouragements dont vous avez besoin à ce stade de votre vie. C’était agréable d’avoir de vos nouvelles et de vous rappeler si je suis capable de conquérir Boulimie, toi aussi tu peux !!”

Corelli a dit qu’il n’était pas surpris que la princesse soit si franche dans sa note.

« C’était la marque de fabrique de Diana, n’est-ce pas ? il a dit. “Elle a franchi cette étape supplémentaire. Il y avait une ligne qui était considérée comme acceptable pour un membre de la famille royale. Et elle a dit:” Je ne respecte pas ces règles. J’établis mes propres règles de ce que je pense être juste et juste dans le monde. ‘ Donc, le fait qu’elle franchirait ces limites ne me surprend pas.Quand vous regardez en arrière sa vie et son héritage, elle est allée au-delà de ce qui était considéré comme acceptable pour un royal.

“Être ouvert sur la boulimie, même dissiper les mythes autour du sida, une cause qu’elle soutenait, était considéré comme tabou”, a-t-il poursuivi. “Mais elle voulait montrer aux gens que si nous pouvions aussi faire preuve d’un peu de compassion, le monde serait un meilleur endroit. Je pense que c’est son héritage et son message pour le monde – faites ce pas supplémentaire pour montrer de la compassion.”

Il n’était pas évident que Diana serait une rebelle royale lorsqu’elle a épousé le futur roi Charles en 1981. Membre de la famille aristocratique Spencer, Diana était connue pour sa nature calme. Après avoir passé du temps dans une école de fin d’études dans les Alpes suisses, elle a travaillé comme nounou et enseignante préscolaire tout en vivant à Londres. Les reporters et les photographes l’ont rapidement suivie partout où elle allait. Alors qu’elle détestait l’intrusion, Diana a compris que les médias étaient aussi un outil qu’elle pouvait utiliser pour attirer l’attention sur ses causes et changer les perceptions du public.

En 1995, Diana a expliqué à Martin Bashir de la BBC comment son mariage tumultueux avait eu un impact sur sa santé mentale.

“Je ne m’aimais pas, j’avais honte parce que je ne pouvais pas faire face à la pression”, a-t-elle déclaré. “J’ai eu la boulimie pendant un certain nombre d’années, et c’est comme une maladie secrète… C’est un schéma répétitif, qui est très destructeur pour vous-même.”

“C’était un symptôme de ce qui se passait dans mon mariage”, a poursuivi Diana. “J’appelais à l’aide, mais je donnais les mauvais signaux, et les gens utilisaient ma boulimie comme un manteau sur un cintre : ils ont décidé que c’était le problème – Diana était instable.”

En 2017, le fils aîné de Diana, le prince William, est apparu dans un documentaire pour le diffuseur britannique Channel 4 intitulé “Wasting Away: The Truth About Anorexia”. Dans ce document, le prince a déclaré qu’il était “absolument” fier que sa mère ait parlé de ses difficultés dans l’espoir que cela encouragerait les autres à se faire soigner.

Mais il y avait un autre aspect de Diana dont les copains ont été témoins. Corelli a déclaré que la princesse était connue pour son sens de l’humour, un sens qu’elle était fière de mettre en valeur dans ses lettres.

“Alors que nous parcourons la vaste collection, les histoires ont commencé à surgir”, a déclaré Corelli. “Celui que j’aime, c’est l’humour de Diana. Tout le monde sait que Diana aimait rire. C’est ce que [Prince] Harry dit qu’il se souvient surtout qu’elle avait ce rire contagieux et enfantin dont il se souvenait clairement dans sa tête. Nous avons toute cette zone où ce sont toutes des cartes amusantes pour les Noëls, les anniversaires et les anniversaires qu’elle avait donnés à ses amis et à sa famille. Elle s’est vraiment livrée à son sens de l’humour décalé.”

“Elle irait dans les grands magasins et les pharmacies ordinaires et trouverait simplement des cartes de vœux typiques que vous pourriez retirer de l’étagère”, a-t-il déclaré. “L’une avait son visage dessus… une autre avait le visage de la reine dessus… Elle avait tous ces messages amusants pour ses proches. Quand vous voyez les messages qu’elle a écrits à ces personnes et les cartes qu’elle a utilisées, il y a une couche de sa personnalité que vous ne pouvez jamais découvrir dans un documentaire. C’est ce qui rend unique d’être là en personne, de pouvoir voir ces choses de près et personnellement.

Et il y a beaucoup d’histoires qui ont apparemment été oubliées avec le temps, celles que le public peut découvrir lors de l’exposition. Corelli a dit que l’amitié de Diana avec la demoiselle d’honneur Sarah-Jane Gaselee me vient à l’esprit.

“Sarah-Jane était la fille de l’entraîneur de chevaux et directeur de polo de Charles”, a déclaré Corelli. “Comme Charles passait beaucoup de temps sur le terrain de polo, Diana a commencé à nouer une relation petite sœur/grande sœur avec Sarah-Jane et lui a demandé d’être une demoiselle d’honneur. Comme cadeau spécial à Sarah-Jane pour être une demoiselle d’honneur, elle lui a donné un médaillon en forme de cœur. Sarah-Jane a découpé la signature “amour, Diana” de la lettre de remerciement. Elle l’a pliée, l’a mise à l’intérieur de ce médaillon et [wore it] depuis 16 ans. Nous avons pu l’acquérir directement auprès de Sarah-Jane récemment.”

Corelli a déclaré que l’exposition est créée en partenariat avec Pink Ribbons Crusade. L’organisme de bienfaisance entièrement bénévole 501 (c) (3) a partagé sa collection de plusieurs millions de dollars d’artefacts de Diana et de souvenirs de la famille royale pour collecter des fonds pour lutter contre le cancer du sein. De nombreux articles, a-t-il dit, proviennent de courtiers royaux, ainsi que d’amis et d’anciens employés de la famille royale.

Il a noté que la fascination entourant la brève vie de Diana continue de croître, en particulier aux États-Unis. La princesse est décédée en 1997 des suites de blessures qu’elle a subies dans un accident de voiture à Paris. Elle avait 36 ​​ans.

“Diana était une icône pour plusieurs raisons”, a déclaré Corelli. “Que ce soit son amour de la famille, son souci sincère des autres, ses efforts humanitaires, la façon dont son style est encore imité aujourd’hui… il y avait tellement de façons dont elle a eu un impact sur le monde.”

“Je pense que les gens gravitent autour de ce message qu’elle a laissé : le monde peut être et sera un meilleur endroit si quelqu’un est là pour faire le travail. Elle était réelle. Elle vivait ce jour après jour.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.