La lettre d’un enfant de huit ans au Père Noël pour “moins d’intimidation” laisse Internet navré

Noël approche à grands pas et les enfants ont commencé à préparer leurs «listes de Noël» pour le Père Noël qui incluent tout ce qu’ils désirent pour l’année à venir. Des cadeaux passionnants aux souhaits précieux, tout est écrit par les enfants qui attendent l’arrivée du Père Noël et répondent à leurs demandes. Telle était l’attente de Suzy Boliver de sa fille de huit ans qui voulait autre chose du Père Noël. La mère a partagé une vidéo TikTok qui montrait la “liste de Noël” de son enfant, ce qui lui a choqué le cœur ! Oui, tout ce qu’elle voulait, c’était “plus d’amis” et “moins d’intimidation”, ce qui a laissé la mère sans voix.

Suzy a eu le cœur brisé lorsqu’elle est tombée sur la liste de Noël de sa jeune fille. Parmi les autres cadeaux typiques tels que les Squishmallows, le crayon Apple, l’iPhone 12, etc., la liste indiquait “plus d’amis” et “moins d’intimidation avec moi” à la fin, ce qui a complètement dévasté sa mère. Soi-disant, Suzy n’allait pas le partager en ligne jusqu’à ce qu’elle se rende compte que cela ne devait pas être négligé. Cela reflétait que les choses qui arrivaient à un enfant de huit ans en 2022 devaient être discutées car il pourrait y avoir des chances que d’autres enfants souffrent de quelque chose de similaire à celui de sa fille.

“Je n’allais pas publier ça, mais vous savez quoi… c’est avoir 8 ans en 2022 et peut-être devrions-nous en parler”, a écrit Suzy dans la légende. Le court clip a également expliqué comment son “cœur a coulé” lorsqu’elle a remarqué sa demande inhabituelle au Père Noël sur la liste de Noël par ailleurs normale.

Bientôt, la vidéo a amassé plus de trois millions de vues alors que les internautes ne pouvaient pas digérer l’histoire et se sentaient misérables pour l’enfant. “” L’intimidation infantile a ruiné ma santé mentale à la fin de la vingtaine, s’il vous plaît, protégez-la et soyez émotionnellement disponible “, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré:” Nous devons faire quelque chose contre l’intimidation. Nous prenons beaucoup trop de temps.

D’autres parents ont également commencé à commenter la vidéo TikTok alors que l’un d’eux écrivait: «Cela m’a fait pleurer. Ma fille a 8 ans. Cela me briserait. Un autre parent a suggéré : « Si tu ne peux pas, aide-la à changer d’école.

