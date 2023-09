La lettre du tribunal de Bijou Phillips concernant son mari Danny Masterson révélée – Hollywood Life

Crédit d’image : Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Bijoux Phillips‘ lettre du tribunal au sujet de son ex-mari, Danny Mastersona été révélé au milieu de leur divorce.

L’actrice de 43 ans a supplié le juge dans sa lettre de faire preuve de clémence envers Danny, 47 ans, son « partenaire qui lui a sauvé la vie », selon Page six. Elle a écrit la lettre avant le premier Ce spectacle des années 70 la condamnation à la prison de la star, qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci.

« Nous avons plus besoin de lui que vous ne pouvez l’imaginer », a écrit Bijou. « Je sais qu’il a été reconnu coupable de crimes graves, mais l’homme que j’ai épousé n’a été qu’un mari extraordinaire pour moi et un père dévoué pour notre fille. »

Malgré le fait que Danny ait été derrière les barreaux tout au long de cette épreuve, Bijou a déclaré au juge qu’il appelait leur fille, Fianna Francis, tous les jours.

« Il l’aide à faire ses devoirs tous les soirs », poursuit la mère d’un enfant. « Il lui apprend les mathématiques avec gentillesse et patience. Elle est bien au-dessus du niveau scolaire dans toutes les matières, lisant trois années au-dessus de la sienne, et cela grâce aux conseils et à l’attention de son père.

Outre Bijou, plusieurs amis proches de Danny, dont ses anciennes collègues Ashton Kutcher et Mila Kunisa également fourni des lettres au juge au nom du personnage de l’acteur.

La déclaration contenue dans la lettre du tribunal de Bijou a été révélée deux jours après qu’elle a demandé le divorce de Danny après près de 12 ans de mariage, le lundi 18 septembre. Elle a indiqué la date de leur séparation comme « À déterminer » et demande une pension alimentaire pour époux. De plus, le Faire naître l’espoir L’ancienne élève demande la garde légale et physique complète d’elle et de l’enfant de 9 ans de Danny, lui accordant un droit de visite, selon des documents judiciaires obtenus par PERSONNES. Bijou a également demandé de « mettre fin à la capacité du tribunal à accorder une pension alimentaire » à son mari et souhaite que ce dernier paie ses honoraires d’avocat.

L’avocat de Bijou, Peter A. Lauzona déclaré à TMZ dans un communiqué que sa « priorité reste avec sa fille ».

« Cette période a été incroyablement dure pour le mariage et la famille », a ajouté Peter. « M. Masterson a toujours été présent pour Mme Phillips pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Mme Phillips reconnaît que M. Masterson est un père merveilleux pour leur fille.

Danny a été condamné à 30 ans de prison à vie le 7 septembre pour deux accusations de viol. Bien qu’elle n’ait pas commenté publiquement la condamnation de son conjoint, Bijou s’est tenue aux côtés des Ranch aux côtés de l’ancien élève tout au long de son procès après avoir été reconnu coupable des deux accusations de viol en mai.