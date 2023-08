La lettre d’Iggy Azalea au juge de la peine de Tory Lanez révélée

Bien qu’Iggy Azalea ait tenté d’atténuer le coup de sa lettre au juge de la peine de Tory Lanez en disant qu’elle n’a pas été en contact avec le rappeur, des extraits de sa lettre soulèvent des sourcils et exaspèrent une base de fans.

Alors que les fans critiquaient Azalea pour sa lettre, la rappeuse « Fancy » s’est adressée à Twitter pour dire qu’on lui avait dit que ses mots ne seraient vus que par le juge, insistant sur le fait qu’elle « n’avait jamais eu l’intention de commenter publiquement ».

« Je ne « soutiens » personne. le tout est plein de bizarreries », a-t-elle écrit dans un tweet maintenant supprimé. « Ma lettre n’a jamais rien mentionné en ce qui concerne ce qui s’est passé cette nuit-là. »

Elle a également affirmé, dans le même tweet, qu’elle n’avait pas été en contact avec Lanez « depuis des mois » et qu’elle ne « soutient » personne.

Affaires juridiques et procès avec Meghann Cuniff a obtenu une copie de la lettre d’Azalea mercredi, dans laquelle Azalea a déclaré au juge Herriford qu’elle était « restée en contact étroit avec [Lanez] pendant son incarcération et je suis convaincu qu’il a déjà acquis une vision positive de cette expérience.

Elle a dit avoir parlé avec le rappeur « la semaine dernière », ce qui, d’après la date du 22 février sur la lettre, aurait été la semaine du 12 au 18 février.

Lanez « m’a dit qu’il était content que Dieu l’ait mis en prison », a écrit Azalea.

« Il a dit que c’était une occasion de s’humilier et d’adoucir son cœur – ironique d’entendre l’une des personnes les plus gentilles que je connaisse s’efforcer de devenir encore plus gentille », a-t-elle poursuivi. « Je ne suis pas choqué – c’est qui il est. Arroser et éclairer les autres jusqu’à ce que quelque chose de beau pousse. « Daystar Peterson n’est pas le ravageur dont vous avez entendu parler, c’est un jardinier », a écrit Azalea, en utilisant le nom légal de Lanez. « Il aide les autres à s’épanouir. »

Si le rappeur n’était pas expulsé vers son Canada natal après avoir purgé sa peine, Azalea a déclaré au juge: « Je l’emploierais sans hésitation en tant que producteur exécutif sur mon prochain album. »

« En fait, je l’ai déjà embauché pour le poste avant sa condamnation ! Je vous garantis qu’il a des revenus importants et du travail qui l’attend à sa libération si vous vouliez bien vouloir envisager une peine qui ne nécessite pas d’expulsion », a-t-elle poursuivi.

Iggy a ensuite appelé Lanez « loin de votre star du rap moyenne » et qu’il « m’a aidé depuis le moment où je l’ai rencontré » dans un studio d’enregistrement en 2018.

« Bien qu’il écrivait de la musique pour un autre artiste, il a pris l’initiative de venir dans ma chambre pendant sa pause et de jouer des idées de chansons qu’il avait écrites pour moi aussi », a écrit Azalea. « Cela a résonné en moi parce qu’il est très inhabituel pour quelqu’un qui a déjà beaucoup de succès de vouloir aider les autres. La musique est compétitive de cette façon.

Azalea a poursuivi en disant qu’elle comprenait que Lanez était « vraiment passionné d’aider les autres ».

«Il fera tout son possible pour aider quelqu’un qu’il voit même une lueur de grandeur à l’intérieur. Bien qu’il soit un auteur-compositeur incroyable, je crois que c’est son vrai cadeau », a-t-elle écrit. « Voir ce qui pourrait être et devenir la force motrice pour y arriver. »

Dans sa lettre, Azalea n’a jamais mentionné Megan Thee Stallion ou les condamnations pour crime de Lanez pour agression au premier degré avec une arme à feu, décharge négligente d’une arme à feu et possession d’une arme à feu dissimulée et non enregistrée à l’intérieur d’un véhicule. Elle a cependant décrit Lanez comme «la dernière personne à perdre [sp] son sang-froid » et dit qu’elle l’a vu « désamorcer tant de situations délicates avec gentillesse et humour ».

« Je n’ai jamais rencontré cette personne jalouse et pleine de rage qu’il est accusé d’être », a-t-elle écrit. « Je le connais comme quelqu’un qui déborde toujours de bonheur. Dans les moments où vous avez envie de pleurer, si vous appelez Daystar, il trouvera un moyen de vous faire rire.

Azalea a depuis tweeté (et supprimé) une explication de la lettre. Elle a d’abord exhorté les gens à ne pas sortir les choses de leur contexte avant de redoubler d’efforts pour ne pas avoir de contact avec le Canadien.

« Je n’essaie pas de faire sortir qui que ce soit », a écrit Azalea. « Je n’ai jamais dit que je pense qu’il ne devrait pas être tenu responsable ou purger sa peine. JAMAIS. » « La lettre est de FEB ! C’était il y a 6 mois », a-t-elle ajouté. « Je n’ai pas été en contact depuis des mois et. ne vous souciez pas de mentir lol … C’est juste la vérité. Je n’ai pas vu de tory en personne depuis octobre 2022.”

Autant ne « soutenir » personne…