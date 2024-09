La lettre d’Einstein sur la bombe nucléaire nazie vendue pour 4 millions de dollars — RT World News

Le scientifique a averti le président américain que l’Allemagne pourrait être en mesure de développer une arme atomique

Une lettre d’Albert Einstein avertissant le président américain que l’Allemagne nazie pourrait être en mesure de développer une bombe nucléaire a été vendue pour près de 4 millions de dollars, selon la maison de ventes Christie’s.

On pense que l’avertissement du scientifique a conduit les États-Unis à lancer le projet Manhattan pour rechercher et développer des armes nucléaires, ce qui a conduit à la première utilisation de bombes atomiques contre le Japon en 1945.

Adressé au président américain de l’époque, Franklin D. Roosevelt (FDR), le document de deux pages a été écrit et signé par le physicien en 1939, quelques semaines avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Einstein a écrit sur les travaux de l’Allemagne nazie sur le programme nucléaire, suggérant qu’il pourrait conduire à la construction de « des bombes extrêmement puissantes ». Il a appelé à « action rapide » exhortant Washington à stocker du minerai d’uranium et à commencer à travailler sur ses propres armes atomiques.

La lettre d’Einstein fut ensuite complétée par son élève, Leo Szilard, et un groupe de collègues scientifiques. Elle fut remise en mains propres à la Maison Blanche et fait désormais partie de la collection permanente de la bibliothèque présidentielle et du musée FDR à New York.

La courte lettre vendue mardi chez Christie’s est l’original, conservé par Szilard et qui a fini entre les mains de collectionneurs. Elle a été mise en vente dans le cadre d’une vente aux enchères d’objets appartenant au cofondateur de Microsoft, Paul Allen, décédé en 2018 à l’âge de 65 ans.

Einstein aurait regretté cette lettre en raison de son rôle dans la création des États-Unis comme seul pays (à l’époque) à produire des armes nucléaires. Il aurait déclaré en 1947 : « Si j’avais su que les Allemands ne parviendraient pas à fabriquer une bombe atomique, je n’aurais jamais levé le petit doigt. »