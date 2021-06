La «lettre de transparence» de la mariée aux demoiselles d’honneur leur disant ses attentes gagne Internet

Être demoiselle d’honneur semble être une tâche amusante, comme le montrent les films. Cependant, la tâche n’est pas facile en apparence et s’accompagne d’une poignée de responsabilités. Une fois que l’excitation initiale s’est dissipée, les devoirs de demoiselle d’honneur prennent le relais. Il comprend un tas de règles, de planification et d’attentes des deux côtés. Mais souvent, une mauvaise communication peut survenir au sujet des coûts et du paiement des dépenses, ce qui peut briser de vieilles amitiés.

Pour surmonter ces obstacles, une femme a expliqué comment elle avait remis une lettre de transparence à ses demoiselles d’honneur, en lisant les attentes qu’elle avait à propos de sa noce. Elle a détaillé les coûts et les dépenses des engagements liés à l’événement et ce qu’elle paierait elle-même. Lisa Torres avait décidé de donner à ses amies une idée claire de ce à quoi elles s’engageraient avant d’accepter d’être ses demoiselles d’honneur.

Répondant à une vidéo TikTok sur le fait d’être une demoiselle d’honneur et ses rôles et responsabilités, Lisa partagé qu’elle était contente que quelqu’un ait souligné les engagements requis pour le rôle. Avant d’être fiancée, elle était elle-même demoiselle d’honneur et n’était pas au courant de tous les coûts et attentes liés au rôle, elle a donc utilisé une astuce pour être transparente avec sa noce. Pour éviter tout malentendu potentiel, Lisa a clairement exprimé ses sentiments et ses attentes avant de leur demander de jouer le rôle.

Bien qu’elle se sente dubitative et peu sûre de l’effort, elle est allée de l’avant et a mis une jolie petite enveloppe dans les boîtes à propositions de la demoiselle d’honneur. Elle a écrit que s’ils vivaient loin, ils n’avaient pas à s’inquiéter d’aller aux douches nuptiales ou d’acheter des robes de mariée avec elle. Il précisait également les dépenses possibles, où elle mentionnait le fait de payer pour leurs cheveux et leur maquillage, mais la demoiselle d’honneur était tenue de payer pour sa propre robe. Il n’y avait aucune restriction sur la couleur.

La meilleure partie de toute la lettre de transparence était la compréhension de Lisa de ses demoiselles d’honneur, où elle leur a donné la possibilité de se retirer si elles ne voulaient pas s’inscrire pour le rôle. Elle a également assuré que cela n’affecterait pas leur amitié.

