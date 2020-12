Un utilisateur de Twitter a eu un échange intéressant avec son voisin après avoir acheté un nouveau climatiseur.

Après que le voisin ait appris que la nouvelle machine pesait 1,5 tonne, ils ont immédiatement pensé qu’il s’agissait du poids réel de la climatisation et ont déposé une plainte auprès des autorités de la société. Cette gaffe a maintenant laissé desi Twitter en scission.

Harsh Mittal a tweeté à propos de l’incident le 9 décembre. Exprimant sa frustration, Harsh a écrit: « Ce seul voisin clown absolu a porté plainte contre moi dans la société. » Puis il a demandé à tout le monde de lire la plainte déposée par la femme pour savoir à quel point elle était confuse.

Dans la lettre, la plaignante avait écrit qu’elle déposait le rapport après avoir appris que Harsh avait non seulement acheté le climatiseur de 1,5 tonne, mais avait également conseillé au livreur d’utiliser l’ascenseur du bâtiment pour amener la machine au quatrième étage où Des vies difficiles. Comme la capacité de poids de l’ascenseur n’était que de 350 kilogrammes, elle a dit qu’elle l’avait empêché de le faire.

Puis elle se plaint de l’altercation qu’elle a eue avec Harsh sur le sujet. Elle dit: «La capacité de l’ascenseur, comme nous le savons tous les deux, est de 350 kg. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de suivre les directives et de ne pas utiliser l’ascenseur pour transporter des appareils électroniques aussi lourds. À quoi il a lancé un contre-argument selon lequel un climatiseur de 1,5 tonne ne pèse qu’environ 20 kg et non 1500 kg. Elle espère que des mesures strictes seront bientôt prises contre lui.

Le tweet a rapidement été cité par de nombreux utilisateurs de la plateforme et le message compte actuellement plus de 10000 likes. Pour l’inversé, la tonne mentionnée sur un AC fait référence à son effet de refroidissement et un AC de 1,5 tonne ne pèse pas 1,5 tonne. En outre, une tonne de réfrigération est définie comme le taux de transfert de chaleur qui entraîne la fusion d’une tonne courte de glace pure à 0 ° C en 24 heures.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont partagé des informations sur ce que signifie une tonne en termes de CA sur le fil.

Mais la majorité d’entre eux étaient concentrés sur des blagues. On se demandait comment la femme était d’accord avec l’ouvrier transportant le lourd AC par les escaliers si elle pensait qu’il pesait vraiment 1500 kg.

Un autre utilisateur a posté que peut-être la femme a un climatiseur de 1,5 tonne et donc son inquiétude!

