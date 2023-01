La lettre de Nadhim Zahawi exhortant Boris Johnson à démissionner refait surface alors que le président conservateur s’accroche

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La lettre de Nadhim Zahawi à Boris Johnson l’appelant à “faire ce qu’il faut” et à démissionner a refait surface alors qu’il se bat pour sa vie politique à la suite d’une série de révélations dommageables sur ses arrangements fiscaux.

M. Zahawi, député de Stratford-on-Avon et président conservateur, a appelé l’ancien Premier ministre à démissionner pour sa gestion de l’affaire Chris Pincher et de plusieurs autres scandales.

“Premier ministre : ce n’est pas durable et cela ne fera qu’empirer : pour vous, pour le Parti conservateur et surtout pour tout le pays. Vous devez faire ce qu’il faut et partir maintenant », a déclaré M. Zahawi à l’ancien Premier ministre – deux jours seulement après avoir accepté de devenir son chancelier.

La lettre a refait surface sur Twitter alors que M. Zahawi faisait face à des appels à démissionner pour un règlement de plusieurs millions de livres avec HMRC en impôt impayé, concernant des actions de YouGov, la société de sondage qu’il a cofondée et Balshore Investments, une fiducie offshore enregistrée à Gibraltar et lié à son famille.

Nadhim Zahawi a été appelé à démissionner pour ses affaires fiscales (PENNSYLVANIE)

Le paiement de M. Zahawi au fisc, qui serait de l’ordre de 5 millions de livres sterling, comprenait une pénalité, bien qu’il n’ait pas encore confirmé exactement le montant qu’il a été contraint de remettre. Il a d’abord déclaré que le HMRC avait accepté que le problème était “imprudent et non délibéré”.

Mais jeudi, James Harra, le directeur général du HMRC, a remis en question l’interprétation de M. Zahawi de sa correspondance avec l’administration fiscale. Comparaissant devant un comité restreint interpartis, M. Harra a déclaré que l’ancien chancelier n’avait pas commis d'”erreur innocente”.

“Il n’y a pas de sanctions pour les erreurs innocentes dans vos affaires fiscales”, a déclaré M. Harra au comité. “Si vous faites preuve de diligence raisonnable mais que vous commettez néanmoins une erreur, alors que vous serez redevable de l’impôt et des intérêts … vous ne serez pas redevable d’une pénalité.

“Mais si votre erreur est le résultat d’une négligence, la législation stipule qu’une sanction peut s’appliquer dans ces circonstances”, a-t-il ajouté, soulignant qu’il ne parlait pas du cas spécifique de M. Zahawi.

Jake Berry, le prédécesseur de M. Zahawi à la présidence du parti, est devenu le dernier conservateur de haut niveau à demander à son collègue de démissionner. M. Berry a déclaré que M. Zahawi devrait “se retirer” pendant qu’une enquête est menée par le conseiller en éthique indépendant de Downing Street.

Rishi Sunak, le Premier ministre, a déclaré qu’il attendrait que cette enquête soit terminée avant de prendre des mesures. M. Zahawi avait précédemment déclaré qu’il ne démissionnerait pas.

Lisez la lettre de Nadhim Zahawi en entier ci-dessous :

« Ma priorité numéro un a été et sera toujours ce grand pays. Lorsqu’on m’a demandé de devenir chancelier, je l’ai fait par loyauté. Pas à un homme, mais à la loyauté envers ce pays et tout ce qu’il m’a donné.

«Les défis auxquels la Grande-Bretagne est confrontée, que ce soit l’inflation ou la guerre de Poutine en Ukraine, ne s’arrêteront pour rien, et il est vital que les principaux bureaux de l’État continuent de fonctionner pendant une crise nationale. Si les gens ont mal pensé de moi pour cette décision, c’est une critique que je suis prêt à assumer.

“Hier, j’ai fait comprendre au Premier ministre aux côtés de mes collègues du n°10 qu’il n’y avait qu’une seule direction où cela allait, et qu’il devait partir dignement. Par respect et dans l’espoir qu’il écouterait un vieil ami de 30 ans, j’ai gardé ce conseil secret.

« J’ai le cœur brisé qu’il n’ait pas écouté et qu’il sape maintenant les incroyables réalisations de ce gouvernement à cette heure tardive. Personne n’oubliera de faire le Brexit, de garder un dangereux antisémite hors du n ° 10, notre gestion du covid et notre soutien à l’Ukraine en son heure de besoin.

« Mais le pays mérite un gouvernement non seulement stable, mais qui agit avec intégrité.

“Premier ministre, vous savez dans votre cœur quelle est la bonne chose à faire, et partez maintenant.”