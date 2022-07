La lettre de la SEC à Musk interroge le tweet sur l’acquisition de Twitter

La Securities and Exchange Commission a demandé au milliardaire Elon Musk plus d’informations sur un tweet lié à son acquisition de 44 milliards de dollars de Twitter qu’il a récemment tenté d’annuler, un nouveau dépôt réglementaire Spectacles du jeudi.

La divulgation met en lumière la façon dont Musk a représenté son engagement envers l’accord avec la SEC, alors même qu’il a sondé Twitter pour obtenir des informations sur les comptes de spam sur la plate-forme. Cela montre également comment l’accord pourrait à nouveau amener Musk dans le collimateur de l’agence.

Dans une lettre datée du 7 juin, l’avocat de Musk et un associé de Skadden, Mike Ringler, ont répondu aux questions que le Bureau des fusions et acquisitions de la SEC avait envoyées quelques jours plus tôt.

La lettre réitère les éclaircissements que la SEC a demandés à Musk, y compris si un dépôt antérieur doit être modifié en fonction de son tweet selon lequel l’accord Twitter “ne peut pas avancer” tant que la société ne fournit pas plus d’informations sur ses comptes de spam.

“Le terme” ne peut pas “suggère que M. Musk et ses affiliés exercent un droit légal en vertu des termes de l’accord de fusion de suspendre la réalisation de l’acquisition de Twitter ou n’ont pas l’intention de réaliser l’acquisition”, a écrit la SEC, selon au dépôt. “Pourtant, nous notons que l’annexe 13D n’a pas été modifiée pour refléter le changement important apparent qui s’est produit dans les faits précédemment signalés au point 4 de l’annexe 13D.”

Ringler a répondu à l’époque que Musk ne croyait pas que son tweet “avait déclenché une modification requise de son annexe 13D précédemment déposée. Malgré le désir de M. Musk d’obtenir des informations pour évaluer le spam potentiel et les faux comptes, il n’y a eu aucun changement important pour M. les plans et propositions de Musk concernant la transaction proposée à ce moment-là.”

Musk, PDG de SpaceX et Tesla, a depuis cherché à se retirer de l’accord, affirmant que Twitter n’avait pas respecté la fin du contrat en ne divulguant pas les informations qu’il devrait avoir et en procédant à des licenciements sans son approbation. Mais Twitter a déclaré qu’il s’était conformé aux termes de l’accord et a affirmé que Musk essayait simplement de faire marche arrière maintenant que les conditions du marché avaient changé.

Twitter a poursuivi Musk devant le tribunal de la chancellerie du Delaware mardi pour tenter de le faire respecter l’accord initial.

