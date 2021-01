Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar s’exprime à l’hôpital universitaire George Washington le 14 décembre 2020 à Washington, DC. | Jacquelyn Martin-Pool / Getty Images

Le secrétaire du HHS met en garde Trump contre l’incitation à plus de violence mais occulte la réalité de son propre héritage.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar cette semaine averti Le président Donald Trump a déclaré que, malgré ce qu’il a décrit comme des réalisations du HHS sous sa direction, «les actions et la rhétorique de Trump après l’élection … menacent de ternir ces héritages historiques et d’autres de cette administration».

«Les attaques contre le Capitole étaient une attaque contre notre démocratie», a déclaré Azar dans un lettre libéré cette semaine avant son départ du gouvernement le 20 janvier. «Je vous implore de continuer à condamner sans équivoque toute forme de violence … et de continuer à soutenir sans réserve la transition pacifique et ordonnée du pouvoir.

Contrairement à la @CNN chyron, je suis toujours ici au service du peuple américain à HHS. Je crois qu’il est de mon devoir d’aider à assurer une transition en douceur vers l’équipe du président élu Biden pendant la pandémie et je resterai secrétaire jusqu’au 20 janvier. pic.twitter.com/zXe1y2om1k – Secrétaire Alex Azar (@SecAzar) 16 janvier 2021

Malgré sa réprimande contre Trump, cependant, la lettre de démission d’Azar, effective à midi le jour de l’inauguration, est plus une formalité qu’autre chose. Deux secrétaires du cabinet Trump ont démissionné en signe de protestation plus tôt en janvier à la suite de l’attaque meurtrière contre le Capitole américain, mais Azar n’en faisait pas partie.

En décembre, le président élu Joe Biden a nommé le procureur général de Californie Xavier Becerra pour remplacer Azar au poste de secrétaire du HHS dans l’administration Biden.

Les personnes nommées politiques soumettent généralement des lettres de démission bien avant qu’une nouvelle administration ne prenne le pouvoir, mais jusqu’à récemment, selon le New York Times, Trump avait hésité à les demander alors qu’il continuait de mener une croisade condamnée contre la démocratie américaine dans une tentative futile de rester en place. Bureau.

La semaine dernière, cependant, l’administration Trump a reconnu la réalité et a demandé ces lettres aux quelque 4000 personnes politiques actuellement nommées au gouvernement – y compris Azar.

En plus d’utiliser sa lettre comme un avertissement à Trump – qui a été mis en accusation cette semaine pour la deuxième fois pour incitation à l’insurrection – Azar a également dressé une liste de réalisations au cours de son mandat d’environ trois ans avec HHS (Azar est le deuxième secrétaire du HHS de l’administration Trump).

Un ensemble diversifié d’initiatives – le prix des médicaments, la crise des opioïdes et les disparités en matière de soins de santé en milieu rural, pour n’en nommer que quelques-unes – sont mentionnés, mais l’échec de la réponse de l’administration Trump au coronavirus reçoit la première place dans la lettre.

«Alors que nous pleurons chaque vie perdue», a écrit Azar à propos de la pandémie de coronavirus, qui a maintenant tué plus de 392 000 personnes aux États-Unis, «Nos efforts précoces, agressifs et globaux ont sauvé la vie de centaines de milliers, voire de millions d’Américains.

En réalité, une grande partie de la réponse au coronavirus de l’administration Trump – de ses débuts à nos jours, lorsque le pays signale une moyenne de 231675 cas par jour – a été agitée et incompétente, et même le déploiement du vaccin américain est devenu quelque chose de une catastrophe, avec des chiffres de vaccination précoce très en retard sur les objectifs d’administration et même certaines doses du vaccin étant jetées inutilement.

Néanmoins, Azar a salué l’opération Warp Speed ​​- la campagne de vaccination de l’administration Trump – dans sa lettre, qui, selon lui, a «réalisé en neuf mois ce que beaucoup doutaient qu’il soit possible dans un an et demi ou plus».

Ce n’est pas entièrement faux: comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox en décembre, développer un vaccin aussi rapidement que les vaccins contre les coronavirus Pfizer-BioNTech et Moderna ont été créés est, en fait, un «exploit scientifique inégalé».

Mais encore une fois, la partie de l’effort de vaccination censée être directement gérée par l’administration Trump – à savoir la distribution du vaccin créé par des scientifiques du secteur privé – a été pleine d’erreurs coûteuses.

Même aussi récemment que cette semaine, alors que les États-Unis approchent du premier anniversaire du premier cas de Covid-19 connu dans le pays, il y a eu des échappés. Bien qu’Azar ait déclaré aux États plus tôt cette semaine que l’administration commencerait à libérer des doses de vaccin auparavant conservées en réserve pour un deuxième vaccin, il s’avère qu’il n’y en a pas à libérer.

Selon un scoop du Washington Post vendredi, l’administration Trump avait déjà commencé à expédier ces doses à la fin de l’année dernière, laissant le stock de vaccins largement épuisé.

La mauvaise communication aura probablement des conséquences au niveau de l’État. Selon le directeur de la santé de l’Oregon, Patrick Allen, dans une lettre à Azar, le manque de doses supplémentaires «met nos projets d’élargissement de l’admissibilité en danger. Ces plans ont été élaborés sur la base de votre déclaration concernant la «libération de la totalité de l’offre» que vous avez en réserve. Si cette information [about the depleted vaccine reserve] est exact, nous ne pourrons pas commencer à vacciner nos aînés vulnérables le 23 janvier, comme prévu.

Biden a un plan ambitieux pour corriger la réponse américaine Covid-19

L’administration entrante de Biden, cependant, s’est engagée à corriger la réponse américaine au coronavirus et à accélérer le rythme des vaccinations, avec un objectif de 100 millions de doses de vaccin administrées dans les 100 premiers jours en fonction.

« Ce sera l’un des efforts opérationnels les plus difficiles que nous ayons jamais entrepris en tant que nation », a déclaré jeudi Biden à propos de l’effort de vaccination américain. «Nous devrons déplacer le ciel et la terre pour faire vacciner plus de gens, créer plus d’endroits où ils pourront se faire vacciner, mobiliser davantage d’équipes médicales pour se faire vacciner dans les bras des gens.

Plutôt que d’hériter de l’opération Warp Speed, selon Jen Psaki, nouvelle attachée de presse de Biden, la nouvelle administration créera son propre programme de vaccination, l’ancien commissaire à la santé de Chicago, Bechara Choucair, qui dirigera l’effort en tant que coordinateur des vaccins.

OWS est le nom de l’équipe Trump pour leur programme. Nous mettons en place une nouvelle structure, qui portera un nom différent de OWS. De nombreux fonctionnaires seront essentiels à notre réponse, mais il est urgent de remédier aux échecs de l’approche de l’équipe Trump en matière de distribution de vaccins. – Jen Psaki (@jrpsaki) 15 janvier 2021

Selon German Lopez de Vox, le gouvernement fédéral jouera également un rôle plus important dans l’administration des vaccins sous l’administration Biden, l’Agence fédérale de gestion des urgences et les unités de la Garde nationale aidant toutes deux à créer de nouvelles cliniques de vaccination.

En outre, le plan Biden, dont la forme la plus détaillée a encore été publiée vendredi, appelle à l’élargissement de l’éligibilité des vaccins, à une utilisation plus rigoureuse de la loi sur la production de défense pour accélérer la production de vaccins, à davantage d’agents de santé publique et à une campagne d’éducation promouvant la vaccination.

Ces initiatives seront probablement également soutenues par une importante injection de fonds: Biden a annoncé cette semaine un plan de relance de 1,9 billion de dollars, y compris – si le Congrès l’approuve – 400 milliards de dollars pour la réponse américaine au coronavirus.

Comme l’écrit Lopez, c’est un début prometteur:

Le plan de Biden atteint bon nombre des objectifs que j’ai entendus de la part des experts au cours des dernières semaines, alors que je leur ai demandé ce qui ne va pas avec le déploiement des vaccins aux États-Unis. Premièrement, le plan a des objectifs clairs pour aborder ce que les experts de la chaîne d’approvisionnement appellent le «dernier kilomètre» – le chemin parcouru par les vaccins du stockage à l’injection chez les patients – en s’assurant qu’il y a suffisamment de personnel, d’infrastructure et de planification pour réellement mettre les armes. Deuxièmement, il prend des mesures pour s’assurer que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont résolus de manière proactive, avec une surveillance attentive et l’utilisation des pouvoirs fédéraux lorsque cela est nécessaire pour remédier aux goulots d’étranglement. Enfin, mais tout aussi crucial, il y a une campagne d’éducation du public pour s’assurer que les Américains veulent vraiment se faire vacciner quand c’est leur tour.

Pourtant, la mise en œuvre ne sera pas facile et il faut se hâter: les États-Unis ont signalé plus de 4000 décès en une seule journée pour la première fois au début du mois et continuent de signaler bien plus de 200000 nouveaux cas par jour en moyenne.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont également averti cette semaine qu’une souche plus transmissible de Covid-19 récemment découverte se propage rapidement aux États-Unis et pourrait entraîner un nombre encore plus catastrophique de cas et de décès dans un proche avenir. La vaccination rapide est considérée comme le meilleur moyen de limiter la menace posée par cette nouvelle souche et de réduire globalement le nombre de nouveaux cas.

« Nous sommes sur le point d’être dans le pire », a averti vendredi le directeur du CDC, Robert Redfield, dans une interview à NPR. «Et je pense que si vous aviez écouté mes commentaires en août et septembre, j’ai dit aux gens que je pensais vraiment que les mois de décembre, janvier et février allaient être la période la plus difficile que ce pays ait jamais connue du point de vue de la santé publique. de vue. »