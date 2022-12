La lettre d’amour du photographe Yevhen Samuchenko à sa patrie ukrainienne

Écrit par Oscar Holland, CNN

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

Dans une photographie prise par un drone par Yevhen Samuchenko, le lac Lémurie, la soi-disant «mer morte d’Ukraine», prend une qualité surréaliste et surnaturelle. Ses eaux rosies par les algues, son rivage strié de dépôts de sel blanc, l’étendue d’eau pourrait facilement être confondue avec une peinture abstraite n’eût été la présence de deux personnages minuscules et de leur voiture à proximité.

“Je voulais montrer l’échelle du paysage, car quand vous voyez les très petites personnes, vous comprenez à quel point l’endroit est grand”, a déclaré Samuchenko, via un traducteur, lors d’un appel vidéo depuis son domicile dans la ville ukrainienne d’Odessa. “Mais je veux aussi que le spectateur se perçoive comme étant comme ces personnes – pour les inviter sur la photo.”

La mission du photographe de mettre en valeur la beauté naturelle de l’Ukraine a pris une nouvelle urgence après l’invasion à grande échelle de la Russie en février. Depuis que Samuchenko a capturé l’image, intitulée “White Car & Two People”, en 2019, la région dans laquelle se trouve le lac, l’oblast de Kherson, a été partiellement occupée par les forces de Vladimir Poutine..

Lors de la visite de Samuchenko, cependant, le lac était un endroit paisible, accessible uniquement par de “très mauvaises routes” et avec très peu d’infrastructures touristiques, a-t-il expliqué. Les personnages se tenant face à face dans l’image sont deux des collègues photographes de Samuchenko, bien qu’il dise que le moment partagé par ses deux amis était spontané et non posé.

Les photos de Samuchenko du lac Lemuria ont été récompensées par plusieurs grands prix de photographie. Le crédit: Yevhen Samoutchenko

“White Car & Two People” a depuis été présélectionné pour le prestigieux concours Earth Photo 2022, tandis que la série plus large du photographe sur le lac Lemuria, intitulée “At the Pink Planet”, a été reconnue par Sony World Photography Awards et Travel Photographer of the Year. compétitions.

“Ma ligne de front”

Samuchenko a récemment fait don de son drone à l’armée ukrainienne, et il dit qu’il lui est actuellement impossible d’opérer en tant que photographe. Mais dans un conflit qui peut dépendre du soutien d’alliés sympathiques, il espère que son travail pourra encore contribuer à l’effort de guerre en faisant appel aux cœurs et aux esprits. “C’est ma ligne de front”, a-t-il déclaré.

Au cours de l’été, Samuchenko a publié un livre contenant près de 150 de ses photos, dont beaucoup de régions dévastées par le conflit, telles que les oblasts de Mykolaïv et de Jytomyr. “La beauté de l’Ukraine”, qui a été tournée en deux ans, agit comme une étude de la géographie vaste et variée du pays, couvrant à la fois des paysages naturels et artificiels.

Comme ses images du lac Lemuria, les photos picturales révèlent des symétries, des motifs et des formes cachés. Les canyons, les lits des rivières, les forêts et les terres agricoles regorgent de couleurs et prennent une nouvelle beauté surréaliste lorsqu’ils sont vus d’en haut.

Le nouveau livre de Samuchenko montre les paysages vastes et variés de l’Ukraine. Le crédit: Yevhen Samoutchenko

Le livre de Samuchenko était déjà en production lorsque la guerre a commencé. Certains des lieux représentés ont depuis été endommagés, selon l’auteur Lucia Bondar, qui a écrit le texte d’accompagnement.

“Même la nature a souffert à cause de cette terrible guerre”, a-t-elle dit, ajoutant : “Il est très important de montrer au monde maintenant l’autre côté de l’Ukraine. Chaque jour, la planète entière voit ces images dramatiques sur ses écrans, en temps réel. Ils voient cette douleur et ces larmes… Dans notre livre, ils peuvent voir l’autre facette de l’Ukraine, de notre peuple, de nos vies et de la pure beauté.”

“La beauté de l’Ukraine : la photographie de paysage,” publié par teNeues, est disponible dès maintenant.