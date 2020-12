Les briseurs de code enquêtant sur les lettres cryptiques du Zodiac Killer ont finalement résolu l’un des messages les plus diaboliquement bien cryptés de l’un des meurtriers. Cependant, l’identité du tueur reste un mystère.

Les enquêteurs ont finalement décodé l’un des messages du tristement célèbre Zodiac Killer, 51 ans après qu’il a été envoyé aux bureaux du San Francisco Chronicle. Un des chercheurs a raconté à la Chronique la découverte de son équipe vendredi, révélant que la lettre disait:

«J’espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de me rattraper. … je n’ai pas peur de la chambre à gaz car elle m’enverra au paradis [sic] d’autant plus tôt que j’ai maintenant assez d’esclaves pour travailler pour moi. La lettre continue avec le meurtrier répétant le même sentiment, déclarant que la mort par exécution ne l’enverrait qu’à «Paradis» plus vite.

Grande nouvelle dans le monde Zodiac – le chiffre 340, qui nous a été envoyé par la poste au SF Chronicle en novembre 1969, a été RÉSOLU. "Je n’ai pas peur de la chambre à gaz," dit le tueur. Mais malheureusement, n’a donné aucun nom. Histoire à venir #zodiaque – Kevin Fagan (@KevinChron) 11 décembre 2020

La lettre était connue sous le nom de « chiffre 340 », après le nombre de caractères qu’elle contenait, a été déchiffrée par trois chercheurs amateurs, qui l’ont alimentée via un programme informatique de rupture de code. Selon le chercheur, un concepteur de sites Web nommé David Oranchak, un code similaire a été utilisé par l’armée américaine dans les années 1950.

En plus d’en informer la Chronique, Oranchak et ses associés ont transmis la lettre décodée au FBI, qui traite toujours l’affaire comme un « Enquête en cours. »

Le tueur du zodiaque, soi-disant en raison de son utilisation du symbole de sa montre Zodiac dans sa correspondance, a traqué la région de la baie de Californie à la fin des années 1960 et au début des années 1970, laissant une traînée de corps dans son sillage. Il n’a jamais été identifié, bien que les preuves le placent sur cinq meurtres et deux coups de feu non mortels, et le tueur lui-même a affirmé dans ses lettres avoir assassiné 37 victimes.

Avant la résolution du «chiffre 340», l’une des autres lettres du tueur, connue sous le nom de «chiffre 408», a été déchiffrée par un instituteur et sa femme en 1969. La lettre en disait peu plus. «J’aime tuer des gens parce que c’est tellement amusant» et «Quand je mourrai, je renaîtrai au paradis.»

