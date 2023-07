La lettre cible de Trump suggère que la vaste enquête américaine sur les élections de 2020 se concentre sur lui

WASHINGTON (AP) – Une lettre ciblée envoyée à Donald Trump suggère qu’une enquête tentaculaire du ministère de la Justice sur les efforts visant à annuler les élections de 2020 se concentre sur lui après plus d’un an d’entretiens avec les principaux collaborateurs de l’ancien président et des responsables de l’État de tout le pays.

Les procureurs fédéraux ont jeté un large filet, interrogeant des témoins ces derniers mois sur une réunion chaotique à la Maison Blanche qui comprenait des discussions sur la saisie de machines à voter et sur l’implication d’avocats dans des plans visant à bloquer le transfert de pouvoir, selon des personnes proches de l’enquête. Ils ont discuté avec des témoins des plans des associés de Trump pour enrôler des listes de faux électeurs républicains dans les États du champ de bataille remportés par le démocrate Joe Biden et ont interviewé des responsables électoraux de l’État qui ont fait face à une campagne de pression sur les résultats des élections dans les jours précédant l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

On ne sait pas combien de temps durera l’enquête de l’avocat spécial Jack Smith, mais sa gravité était évidente mardi lorsque Trump a révélé qu’il avait reçu une lettre du ministère de la Justice l’informant qu’il était la cible de l’enquête. Ces lettres précèdent souvent les accusations criminelles; Trump en a reçu un avant son inculpation le mois dernier pour avoir illégalement accumulé des documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride.

Bien que l’on ne sache pas quand des accusations pourraient être portées, la portée de l’enquête contraste fortement avec l’enquête beaucoup plus étroite sur les documents classifiés de Smith. La vaste gamme de témoins rappelle les deux mois tumultueux entre la défaite électorale de Trump et l’insurrection au Capitole, lorsque certains avocats et conseillers ont aidé ses efforts futiles pour rester président tandis que de nombreux autres l’ont imploré de passer à autre chose ou ont été harcelés sans relâche pour aider à modifier les résultats.

Un porte-parole de Smith a refusé de commenter la lettre cible ou les entretiens que les procureurs ont menés.

Avant même que Smith n’hérite de l’enquête sur l’ingérence électorale en novembre dernier, les enquêteurs du ministère de la Justice avaient déjà interrogé plusieurs responsables de l’administration Trump, y compris le chef de cabinet de l’ancien vice-président Mike Pence et d’anciens avocats de haut niveau à la Maison Blanche, examiné la collecte de fonds post-électorale et saisi comme preuve potentielle les téléphones portables de nombreux avocats et fonctionnaires.

Depuis lors, l’équipe de Smith a interrogé de hauts responsables de l’administration, dont Pence lui-même, devant un grand jury à Washington. Il a également mené des entretiens avec un large éventail de témoins en dehors du gouvernement fédéral, y compris l’avocat de Trump Rudy Giuliani ainsi que des responsables électoraux dans des États où des associés de Trump ont lancé des défis infructueux pour faire annuler les résultats en faveur du titulaire républicain.

Le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, qui a été personnellement sollicité par Trump pour « trouver 11 780 voix » pour dépasser Biden, a été interviewé par l’équipe de Smith, tout comme le secrétaire d’État du Michigan Jocelyn Benson et la secrétaire d’État du Nouveau-Mexique Maggie Toulouse Oliver, selon leurs représentants.

Le meilleur administrateur électoral du Wisconsin et les dirigeants électoraux de Milwaukee et de Madison se sont entretenus avec des enquêteurs fédéraux. Et l’ancien gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, qui a fait taire un appel de la Maison Blanche de Trump alors qu’il certifiait publiquement la victoire étroite de Biden dans l’État, a été contacté par l’équipe de Smith, a déclaré un porte-parole.

Une personne familière avec l’enquête de Smith a déclaré que les procureurs avaient exprimé ces derniers mois leur intérêt pour l’épreuve de Ruby Freeman, une travailleuse électorale géorgienne qui, avec sa fille, a raconté au comité de la Chambre des représentants le 6 janvier comment leur vie avait été bouleversée lorsque Trump et ses alliés se sont accrochés. sur des images de surveillance pour lancer des allégations de fraude électorale réfutées depuis.

L’équipe de Smith a assigné le bureau de Raffensperger à comparaître pour toute « vidéo de sécurité ou séquence de sécurité, ou toute autre vidéo de quelque nature que ce soit » de State Farm Arena à Atlanta le 3 novembre 2020, selon une copie du document obtenu par l’Associated Press. C’est la vidéo que Giuliani et d’autres alliés de Trump ont prétendu avoir montré aux agents électoraux du comté de Fulton, y compris Freeman, tirant des « valises de bulletins de vote » sous une table. Les responsables géorgiens ont qualifié ces affirmations de fausses.

Un domaine d’intérêt constant pour les enquêteurs a été le rôle joué par les avocats alliés de Trump pour l’aider à s’accrocher au pouvoir, selon des personnes familières avec l’enquête qui, comme d’autres personnes interrogées pour l’histoire, ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête criminelle en cours.

John Eastman, un professeur de droit conservateur, a avancé une théorie juridique douteuse selon laquelle Pence pourrait interrompre la certification des votes électoraux de l’État pour bloquer la victoire de Biden. Un autre avocat, Sidney Powell, a promu des allégations sans fondement de fraude électorale et a poussé une idée – vigoureusement combattue par les avocats de Trump à la Maison Blanche – selon laquelle Trump avait le pouvoir, en vertu d’un décret exécutif antérieur, de saisir les machines à voter de l’État.

Charles Burnham, un avocat d’Eastman, a déclaré mardi que son client n’avait pas reçu de lettre cible. « Nous n’en attendons pas une puisque soulever des préoccupations concernant l’illégalité dans la conduite d’une élection n’est pas maintenant et n’a jamais été sanctionnable », a-t-il déclaré. Un avocat de Powell a refusé de commenter.

Plusieurs témoins ont été interrogés sur une réunion houleuse du 18 décembre 2020 à la Maison Blanche au cours de laquelle des conseillers extérieurs, dont Powell, ont évoqué l’idée des machines à voter, ont déclaré des personnes proches du dossier. La réunion, qui s’est transformée en un match de cris, a figuré en bonne place dans l’enquête de la Chambre le 6 janvier, l’ancien responsable de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson la décrivant de manière mémorable comme « déséquilibrée ».

Giuliani, un avocat de Trump qui a participé à la réunion et qui a dirigé les contestations judiciaires des résultats des élections, a été interrogé sur cette réunion lors d’un entretien volontaire avec l’équipe de Smith et a également détaillé aux procureurs l’implication de Powell dans les efforts infructueux pour annuler l’élection, selon une personne familière avec son compte. Giuliani n’a pas reçu de lettre cible.

L’interview de Giuliani faisait partie de ce que l’on appelle un accord d’offre, a déclaré la personne, dans lequel une personne parle volontairement avec les enquêteurs tandis que les procureurs acceptent de ne pas utiliser ces déclarations dans toute affaire pénale qu’ils pourraient intenter. Les procureurs se sont efforcés de négocier des arrangements similaires avec d’autres témoins.

Alors que les procureurs approfondissent les efforts des alliés de Trump pour contrecarrer la victoire de Biden, ils se sont concentrés sur la création de listes de faux électeurs d’États clés capturés par Biden qui ont été enrôlés par Trump et ses alliés pour signer de faux certificats indiquant que Trump avait effectivement gagné.

L’équipe de Smith s’est également concentrée sur les efforts de Trump pour punir les responsables de son administration qui ont contredit ses fausses allégations de fraude électorale.

Chris Krebs, qui a été licencié par Trump en tant que directeur de l’agence de cybersécurité du Département de la sécurité intérieure après s’être porté garant de l’intégrité du vote de 2020, a été interrogé par les procureurs au sujet des représailles perçues, selon une personne familière avec l’interrogatoire.

Les rédacteurs de l’Associated Press Kate Brumback et Christina A. Cassidy à Atlanta, Scott Bauer à Madison, Wis., Jonathan J. Cooper à Phoenix, Joey Cappelletti à Lansing, Michigan, et Jill Colvin à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Eric Tucker, l’Associated Press