Le mémorial dédié à la libération des forces de l’Allemagne nazie dans la capitale lettone n’a pas été jugé digne d’être préservé

Le monument soviétique de la Seconde Guerre mondiale dans la capitale de la Lettonie sera démantelé et ses parties recyclées, a déclaré mercredi le maire de Riga Martins Stakis.

“Le Musée de l’occupation de la Lettonie n’a reconnu aucune partie du monument comme ayant une valeur artistique”, Stakis a déclaré dans une interview avec le réseau LTV. “Par conséquent, une fois démantelé, il sera envoyé au recyclage.”

Selon le responsable, le démantèlement proprement dit du monument – à faire progressivement, pièce par pièce – ne représente pas plus de 10% du coût total du projet. Le reste est des dépenses pour la construction d’un nouveau parc qui sera construit à la place du mémorial.

Officiellement connu sous le nom de “Monument aux libérateurs de la Lettonie soviétique et de Riga contre les envahisseurs fascistes allemands”, le mémorial, situé dans le parc de la Victoire de Riga, a fait l’objet d’un vote du conseil municipal en mai, qui a décidé de le démanteler. L’installation comprend un obélisque de près de 80 mètres de haut et plusieurs statues géantes en bronze.















Le comité financier du conseil se réunira jeudi pour discuter des options de financement du projet, a déclaré le maire Stakis. À la mi-juillet, le responsable a déclaré aux journalistes que son coût total était estimé entre deux et trois millions d’euros.

En mai, le vice-maire de Riga, Vilnis Kirsis, a déclaré que le conseil municipal envisageait de faire sauter le monument, avec l’aide de l’OTAN.

Décrié par certains en Lettonie comme un “symbole de la réoccupation soviétique”, le mémorial – ainsi que d’autres monuments de l’ère soviétique – est depuis longtemps la cible des nationalistes du pays. La campagne pour son retrait s’est intensifiée après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février.

Le mémorial est également devenu la pièce maîtresse d’une controverse le 9 mai, lorsque les anciennes républiques soviétiques célèbrent le Jour de la Victoire. Les autorités lettones ont déclaré cette date jour de deuil pour les personnes tuées ou blessées en Ukraine et ont interdit tout rassemblement public sur le site. Des centaines de personnes ont défié l’interdiction et sont venues au monument pour déposer des fleurs, qui ont été rapidement enlevées par des bulldozers. Cependant, beaucoup sont revenus le lendemain, apportant encore plus de fleurs.

Quelques jours plus tard, le parlement letton a voté à une écrasante majorité la renonciation unilatérale à la partie d’un traité avec la Russie contenant un engagement à protéger les monuments aux morts soviétiques dans le pays.