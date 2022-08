Le parlement de l’État membre de l’UE déclare que cette décision est une réponse à la “violence” de Moscou en Ukraine

Le parlement letton, la Saeima, a désigné jeudi la Russie comme “État parrain du terrorisme”, à la suite du conflit en Ukraine.

Les députés de la nation balte sont “reconnaître la violence de la Russie contre les civils [in Ukraine] en tant que terrorisme et la Russie en tant qu’État parrain du terrorisme », a annoncé le Parlement sur son site Internet.

La Saeima a également fait appel “d’autres pays partageant les mêmes idées pour exprimer le même point de vue”, tout en exhortant l’UE “de suspendre immédiatement la délivrance de visas touristiques et d’entrée aux citoyens russes et biélorusses”.

Rihards Kols, qui préside la commission parlementaire des affaires étrangères, a affirmé que “La Russie a pendant de nombreuses années soutenu et financé des régimes et des organisations terroristes de diverses manières – directement et indirectement.”

Comme exemples de telles actions de Moscou, il a mentionné l’assistance militaire de la Russie au gouvernement syrien et l’attentat présumé du vol MH-17 au-dessus de l’est de l’Ukraine en 2014, ainsi que l’empoisonnement de l’agent double Sergueï Skripal (dont la fille a également été empoisonnée ) au Royaume-Uni en 2018.

Les gouvernements occidentaux, qui ont blâmé la Russie pour les deux derniers incidents, n’ont jamais été en mesure de présenter une preuve convaincante de l’implication présumée de Moscou dans ceux-ci. Les responsables russes ont insisté sur le fait que le pays n’avait rien à voir avec les affaires Skripal et MH17, tout en décriant les accusations comme politiquement motivées.

En septembre 2015, la Russie est intervenue en Syrie à l’invitation du gouvernement de Damas, alors que près de 70 % du pays était aux mains de terroristes de l’État islamique ou d’autres militants souvent qualifiés par les médias occidentaux de « rebelles modérés ».

Depuis le début de son opération militaire en Ukraine, Moscou insiste sur le fait que ses forces n’attaquent pas les infrastructures civiles, mais ciblent uniquement les troupes ukrainiennes et les infrastructures militaires.

Fin juillet, le Sénat américain a approuvé à l’unanimité une résolution non contraignante appelant le plus haut diplomate du pays, Antony Blinken, à désigner la Russie comme sponsor du terrorisme. Le Département d’État a jusqu’à présent hésité à répondre à la demande des législateurs, arguant que les sanctions radicales qui avaient été imposées à Moscou pour le conflit avec Kiev étaient déjà suffisantes.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.