La Lettonie qualifie d'”absurdes” les allégations de mauvais traitements des migrants par le chien de garde

HELSINKI (AP) – La Lettonie a rejeté jeudi les affirmations «absurdes» d’Amnesty International selon lesquelles elle maltraite violemment les migrants qui tentent d’entrer dans le pays membre de l’Union européenne via la Biélorussie.

L’organisme de surveillance des droits de l’homme a déclaré dans un rapport publié jeudi que les autorités lettones ont violemment repoussé les réfugiés et les migrants – principalement d’Irak et d’ailleurs au Moyen-Orient – des frontières du pays avec la Biélorussie et “ont soumis de nombreuses personnes à de graves violations des droits de l’homme, y compris secrètes”. détention et même torture.

Dans des commentaires envoyés par courrier électronique à l’Associated Press, le ministère letton de l’Intérieur a déclaré qu'”aucun cas n’a été identifié” d’autorités lettones “ayant utilisé la force physique ou appliqué des moyens spéciaux” et qu’aucune plainte pour un tel comportement n’a été enregistrée.

« Nous ne soutenons pas les efforts d’Amnesty International pour assimiler l’instrumentalisation malveillante de la migration et la menace intentionnelle à la frontière extérieure de l’UE par la Biélorussie, d’une part, aux véritables demandeurs d’asile et aux personnes en situation de vulnérabilité, d’autre part », dit le ministère.

Une allégation clé du rapport est que la Lettonie utilise les règles stipulées dans le cadre d’un état d’urgence déclaré pour suspendre les droits des migrants à demander l’asile dans les zones frontalières, permettant « aux autorités lettones de renvoyer de force et sommairement des personnes en Biélorussie ».

Le rapport indique que “des dizaines de réfugiés et de migrants ont été détenus arbitrairement dans des tentes à la frontière dans des conditions insalubres” et que seul un petit pourcentage de personnes a été autorisé à entrer en Lettonie. La « grande majorité » des migrants ont été placés dans des centres de détention et se sont vu offrir « un accès limité ou inexistant aux procédures d’asile, à une assistance juridique ou à un contrôle indépendant ».

Le ministère letton de l’Intérieur a déclaré qu’une fois l’état d’urgence déclaré en août, les autorités avaient annoncé que les demandes d’asile des migrants seraient évaluées individuellement et que l’entrée serait autorisée une fois que “les motifs humanitaires seraient établis”.

“Aucun pays n’est tenu d’autoriser tout ressortissant étranger qui le souhaite à entrer sur son territoire, et a fortiori ceux qui tentent délibérément de franchir illégalement la frontière nationale”, a déclaré le ministère letton de l’Intérieur.

Au cours des dernières années, la Lettonie et la Lituanie et la Pologne voisines ont vu une augmentation du nombre de migrants essayant d’entrer dans leur pays depuis la Biélorussie.

La Lituanie a accusé l’année dernière des policiers biélorusses d’être entrés illégalement sur son territoire pour pousser un groupe de migrants à la frontière. L’UE a précédemment condamné la Biélorussie pour ce qu’elle a qualifié de tentative du pays d'”instrumentaliser les êtres humains à des fins politiques”.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

J

Jari Tanner, Associated Press