La Lettonie menace de boycotter les JO de Paris si les Russes sont autorisés à concourir

La Lettonie a menacé de boycotter les Jeux olympiques de Paris l’année prochaine si les athlètes russes sont autorisés à participer à la guerre en Ukraine et appelle les autres pays à former une coalition pour faire pression sur les instances sportives internationales.

Le Comité olympique letton est le premier organisme olympique national autre que l’Ukraine à menacer de boycotter plutôt que de rivaliser avec la Russie.

Il s’agit d’un rare défi lancé par le monde sportif au Comité international olympique, qui souhaite que des concurrents de la Russie et de l’allié biélorusse participent en tant qu'”athlètes neutres”. Les comités nationaux olympiques qui envoient les équipes sont pour la plupart restés silencieux ou ont soutenu le CIO, même si les politiciens de nombreux pays européens ont déclaré que la Russie ne devrait pas reprendre la compétition.

“Tant qu’il y aura une guerre en Ukraine, la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques sous n’importe quel drapeau est inacceptable”, a déclaré mercredi le président du Comité olympique letton, Žoržs Tikmers, dans un communiqué.

LA RUSSIE PLANIFIE LES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 MALGRÉ L’INTERDICTION DU SPORT

Un boycott pourrait bientôt commencer. Tikmers a déclaré lundi que la Lettonie n’enverrait pas d’équipe aux Jeux olympiques de Paris s’ils devaient avoir lieu en ce moment avec la participation russe ou biélorusse. Il a élargi cette position mercredi en disant que la Lettonie devrait boycotter les compétitions de qualification olympique, qui sont déjà en cours dans certains sports, si les Russes ou les Biélorusses sont autorisés à entrer.

“Le CNO letton juge inacceptable que des équipes lettones et des athlètes individuels participent à de telles compétitions sportives internationales qui n’ont pas exclu les athlètes russes et biélorusses de la participation, y compris les compétitions de qualification olympique”, a-t-il déclaré.

La Lettonie a appelé les instances sportives internationales et les pays, dont la Grande-Bretagne, la France et le Canada, à dénoncer l’implication de la Russie et à empêcher le pays et la Biélorussie d’acquérir un “pouvoir doux” grâce au sport.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du CIO.

Tikmers a remporté une médaille d’argent en aviron pour l’Union soviétique aux Jeux olympiques de Moscou de 1980, que de nombreux pays ont boycottés en signe de protestation après l’invasion de l’Afghanistan par les troupes soviétiques.

La Lettonie, qui borde la Russie et a retrouvé son indépendance de l’Union soviétique en 1991, a été un fervent partisan de l’Ukraine. La Lettonie est le champion olympique en titre du basketball masculin 3 contre 3 après avoir battu l’équipe russe lors du match pour la médaille d’or à Tokyo.

L’Ukraine s’oppose fermement à ce que les Russes rivalisent. Tout drapeau neutre pour la Russie serait « taché de sang », a déclaré la semaine dernière le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Le Comité olympique ukrainien a menacé de boycotter et doit tenir des pourparlers vendredi sur la question. L’Ukraine a boycotté certaines compétitions sportives, y compris les qualifications olympiques de judo, l’année dernière lorsque les Russes ont concouru.

D’autres organismes sportifs nationaux olympiques, dont le Comité olympique et paralympique américain, soutiennent les efforts du CIO pour trouver une voie permettant aux Russes de concourir. Le CIO pousse les fédérations sportives à autoriser tous les Russes ou Biélorusses qui n’ont pas “soutenu activement la guerre en Ukraine” et affirme qu’il serait discriminatoire d’interdire des athlètes sur la seule base de leur citoyenneté.