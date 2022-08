La Lettonie fixe les conditions pour qu’une gymnaste russe puisse concourir

Jelizaveta Polstjanaja a été invitée à participer à ses propres frais

Jelizaveta Polstjanaja, la gymnaste rythmique lettone née de parents russes, a été informée par la Fédération lettone de gymnastique qu’elle doit financer ses propres dépenses de compétition si elle veut représenter le pays lors des prochains tournois, au milieu d’une ligne continue dans laquelle elle prétend qu’elle a reçu un ultimatum pour renoncer à sa citoyenneté russe.

Polstjanaja, 19 ans, est née dans la ville lettone de Jurmala de parents russes et a vécu à Moscou toute sa vie, mais en 2018, elle a obtenu la nationalité lettone – une évolution qui a marqué le début de sa représentation du pays dans les événements internationaux.

Polstjanaja affirme qu’elle a été informée à l’époque qu’il n’y aurait aucun problème à ce qu’elle continue à détenir un passeport russe tout en représentant la Lettonie, mais a récemment déclaré qu’on lui avait dit que pour concourir pour le pays aux prochains championnats du monde, elle doit renoncer à sa citoyenneté russe – une demande qui a été démentie par des personnalités du Comité olympique letton (LOK).

Ils ont plutôt déclaré que la loi lettone interdit l’octroi de fonds aux athlètes qui détiennent la double nationalité russe – une décision imposée par l’Unité olympique lettone (LOU), un organisme qui supervise le financement des athlètes avec des fonds publics.

Le LOK a ajouté que c’est la décision de la Fédération lettone de gymnastique de savoir si Polstjanaja peut ou non concourir sous le drapeau letton – et il a été confirmé que les responsables de la gymnastique ont contacté Polstjanaja pour savoir si elle prévoyait de renoncer à sa citoyenneté russe, car cela le ferait. influent directement sur son éligibilité ou non à un financement de l’État.

Ils nient que toute forme d’ultimatum ait été utilisée dans leurs discussions, mais à la suite d’une réunion du conseil d’administration au cours de laquelle la question a été discutée, la Fédération lettone de gymnastique a déclaré que Polstjanaja peut continuer à concourir sous leur bannière, mais qu’elle doit financer ses propres dépenses.

“[The Latvian Gymnastics Federation] informe [you] qu’en 2022, vous pourrez participer aux compétitions internationales prévues (FIG) dans la World Challenge Cup Cluj-Napoca et les championnats du monde à [your] propre dépense», ont-ils écrit dans une lettre ouverte à Polstjanaja.

La lettre poursuit en énumérant une série d’événements auxquels Polstjanaja peut participer et demande une réponse dans la semaine suivant sa réception de la lettre.

Polstjanaja, cependant, avait précédemment détaillé ce qu’elle considérait comme une proposition injuste lorsqu’on lui avait demandé si elle envisagerait de mettre fin à sa citoyenneté russe – et avait ajouté, avant la réception de la lettre ouverte, qu’elle autofinançait ses propres dépenses lors d’événements. .

“Les gens qui connaissent ma famille comprennent que si ce n’était qu’une question d’argent, ce ne serait pas du tout un problème“, a-t-elle déclaré à RIA Novosti Sport.

« Pendant deux ans et demi, à partir du moment où nous avons obtenu la citoyenneté lettone, nous nous sommes autofinancés. Le tout aux frais des parents – voyages aux tournois et camps d’entraînement, vols, hébergement.

“Il existe un tel système que pour recevoir un financement de l’État, vous devez entrer dans l’équipe olympique. Ce n’est qu’après avoir commencé à avoir des résultats au Grand Prix et aux Coupes du monde que j’ai été inclus dans l’équipe nationale – c’est arrivé en 2021. Ce n’est qu’à partir de ce moment que j’ai été financé par la Lettonie. En général, l’argent n’est pas l’essentiel, bien qu’ils le présentent tous ainsi.”

Elle a ajouté de la fureur: «Je ne tolèrerai pas de mensonges purs et simples à mon égard. Dans n’importe quelle situation, il faut rester humain, et quand à ce niveau ils commencent juste à mentir… j’ai la preuve.

De plus, Polstjanaja a déclaré que la dispute avait un impact direct sur sa capacité à se préparer pour les Jeux olympiques de 2024.

“Depuis juin, je vis dans un état d’incertitude,” dit-elle.

“Maintenant, ce n’est pas clair non plus, car beaucoup ont supposé qu’un autre pays m’offrirait la possibilité de concourir pour eux. Mais je peux dire que je ne m’entraînerai pas juste pour m’entraîner. J’avais un objectif précis : les Jeux olympiques de Paris. Dès que je comprends que c’est inaccessible, j’ai fini. La santé ne vous permet plus de vous entraîner sans but.”

