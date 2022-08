La Lettonie fait tomber un monument de l’ère soviétique pour protester contre l’invasion russe de l’Ukraine

La Lettonie a démoli un monument de l’ère soviétique à Riga en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Selon l’AFP, la minorité ethnique russe de l’État a protesté contre cette décision. Le mémorial de la Seconde Guerre mondiale de 79 mètres (259 pieds) à Riga a été démoli à l’aide d’engins de démolition. Il devenait apparemment un point de ralliement pour les partisans du Kremlin. Des photos et des vidéos partagées par des personnes sur les réseaux sociaux ont montré le moment exact où le mémorial a été abattu.

La Lettonie, comme l’Estonie et la Lituanie, a exprimé son soutien à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe. Le parlement letton a voté le retrait de toutes les statues, plaques et bas-reliefs soviétiques restants d’ici la mi-novembre.

Il y a eu une tentative de démolition du monument auparavant en 1997, lorsqu’un groupe d’activistes a tenté de le faire tomber à l’aide d’une dynamite. Le processus s’était soldé par deux victimes à l’époque.

Le 9 mai, qui est considéré comme le début de l’occupation soviétique, a vu les Russes ethniques de Lettonie se rassembler autour du monument aujourd’hui démoli pour commémorer la victoire historique sur l’Allemagne nazie.

Les pays baltes, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont également annoncé plus tôt l’expulsion de 10 diplomates russes suite à l’invasion de l’Ukraine, ce qui a incité Moscou à dire qu’il répondrait en nature. “La Lettonie expulse trois employés de l’ambassade de Russie en lien avec des activités contraires à leur statut diplomatique et compte tenu de l’agression russe en cours en Ukraine”, avait tweeté le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics.

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine le 24 février dans un acte d’agression non provoqué, beaucoup s’attendaient à une victoire rapide. Six mois plus tard, le plus grand conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale s’est transformé en une écrasante guerre d’usure. L’offensive russe s’est en grande partie enlisée alors que les forces ukrainiennes ciblent de plus en plus des installations clés loin derrière les lignes de front, y compris en Crimée occupée par la Russie.

L’issue de la guerre dépendra de la capacité de la Russie et de l’Ukraine à mobiliser des ressources supplémentaires.

Alors que l’Ukraine a mené une mobilisation et déclaré son objectif de former une armée d’un million de membres, la Russie a continué de s’appuyer sur un contingent limité de volontaires, une approche reflétant les craintes du Kremlin qu’une mobilisation de masse puisse alimenter le mécontentement et déstabiliser le pays.

(Avec les contributions de l’AFP et de l’AP)

