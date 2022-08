La Lettonie et l’Estonie quittent le forum d’Europe de l’Est soutenu par la Chine

BEIJING (AP) – La Lettonie et l’Estonie disent avoir quitté un forum soutenu par la Chine visant à renforcer les relations avec les pays d’Europe de l’Est, dans ce qui semble être un nouveau revers pour la diplomatie chinoise de plus en plus affirmée.

Cette décision fait suite au renforcement par la Chine de ses relations avec la Russie, dont l’invasion de l’Ukraine est considérée comme une première étape possible d’une série de mesures contre des pays qui faisaient autrefois partie de l’Union soviétique. La Chine a refusé de critiquer la Russie et a condamné les sanctions économiques punitives imposées à Moscou par l’Occident.

Quelques semaines avant l’invasion, le président et chef du Parti communiste Xi Jinping a accueilli le président russe Vladimir Poutine à Pékin et a déclaré que leurs relations bilatérales n’avaient “aucune limite” dans une déclaration commune.

Cette décision intervient également après que Pékin a lancé des représailles économiques et diplomatiques contre un autre État balte, la Lituanie, en représailles à ses liens élargis avec la démocratie insulaire autonome de Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire et menace d’annexer par la force. L’affirmation croissante de la Chine et les récents exercices militaires menaçants près de Taïwan ont provoqué une vive réaction de la part des États-Unis, de l’UE, du Japon, de l’Australie et d’autres.

“Compte tenu des priorités actuelles de la politique étrangère et commerciale lettone, la Lettonie a décidé de cesser sa participation au cadre de coopération des pays d’Europe centrale et orientale et de la Chine”, a déclaré jeudi le ministère letton des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le pays “continuera à s’efforcer d’établir des relations constructives et pragmatiques avec la Chine, tant sur le plan bilatéral que par le biais d’une coopération UE-Chine basée sur les avantages mutuels, le respect du droit international, des droits de l’homme et de l’ordre international fondé sur des règles”, indique le communiqué.

L’Estonie a publié une déclaration similaire, affirmant qu’elle “continuerait à œuvrer pour des relations constructives et pragmatiques avec la Chine, ce qui comprend la promotion des relations UE-Chine conformément à l’ordre international fondé sur des règles et à des valeurs telles que les droits de l’homme”.

“L’Estonie a participé au format de coopération de l’Europe centrale et orientale et de la Chine à partir de 2012. L’Estonie n’a participé à aucune des réunions du format après le sommet de février dernier”, indique le communiqué.

La Chine a mis en place le forum pour renforcer les relations avec les membres de l’UE ainsi qu’avec la Serbie et d’autres, en partie pour faire avancer la campagne “la Ceinture et la Route” de Xi pour construire des ponts, des voies ferrées, des centrales électriques et d’autres infrastructures à travers le continent eurasien.

La Chine avait à l’origine conçu le forum comme un arrangement “17 plus un”, mais le nombre de partenaires européens est maintenant tombé à 14. Les critiques disent que le forum était une tentative d’exploiter les différences entre ces États dans le cadre d’une campagne plus large pour se joindre à la Russie en saper l’ordre international actuel fondé sur des règles dominé par les États-Unis et leurs alliés.

Parallèlement à sa position sur l’Ukraine, la Chine a fait l’objet de vives critiques pour avoir tiré des missiles et envoyé des navires et des avions de guerre au large de Taïwan en réponse à une visite là-bas de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

La Grande-Bretagne a convoqué l’ambassadeur de Chine pour lui faire part de son inquiétude face au “comportement et à la rhétorique de plus en plus agressifs de Pékin ces derniers mois, qui menacent la paix et la stabilité dans la région”, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. “Le Royaume-Uni exhorte la Chine à résoudre tout différend par des moyens pacifiques, sans menace ni recours à la force ou à la coercition.”

Les menaces de Pékin contre Taïwan sont un facteur majeur contribuant à la détérioration des relations américano-chinoises à leur plus bas niveau depuis des décennies. La Chine s’est également engagée dans une longue querelle avec l’Australie et ses tirs de missiles la semaine dernière ont été condamnés par le Japon, dont la zone économique exclusive comprend les eaux où les projectiles ont atterri.

Dans un autre rejet, la Corée du Sud a déclaré mercredi qu’elle prendrait ses propres décisions concernant le renforcement de ses défenses contre les menaces nord-coréennes au milieu des appels chinois pour qu’elle poursuive les politiques du précédent gouvernement de Séoul qui s’est abstenu d’ajouter plus de batteries antimissiles américaines, qui sont fortement opposés. par Pékin.

The Associated Press