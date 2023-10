La lenteur et la confusion des programmes de secours en cas de catastrophe ne sont pas seulement un problème en Colombie-Britannique, selon les experts

Pendant six mois après avoir perdu sa maison de Terre-Neuve à cause de la tempête post-tropicale Fiona en septembre dernier, Peggy Savery a passé la plupart de ses soirées penchée sur un ordinateur portable emprunté dans le sous-sol inachevé de sa nièce.

Elle a déchiffré les critères de candidature et parcouru une montagne de paperasse pour déterminer si elle était admissible à l’argent du programme d’aide financière du gouvernement provincial à la suite de la tempête.

À aucun moment, a-t-elle déclaré, personne du programme ne l’a contactée pour la guider tout au long du processus.

« Je ne le souhaite à personne », a déclaré Savery, aujourd’hui âgé de 60 ans, dont la maison à Port aux Basques, à Terre-Neuve, a été rasée par la tempête.

« [The application] C’était un cauchemar du début à la fin. »

Selon les experts, l’expérience de Savery en matière de demande d’aide financière provinciale est vraie pour de nombreux résidents qui vivent des catastrophes naturelles partout au Canada.

Peggy Savery, aujourd’hui âgée de 60 ans, assiste à la scène sur le site de son ancienne maison à Channel-Port aux Basques en septembre. (Brianna Gosse/CBC)

Un rapport de surveillance publié cette semaine en Colombie-Britannique a déclaré que les programmes de la province étaient désuets, sous-financés, inaccessibles et mal communiqués au moment des inondations et des incendies extrêmes en 2021. Une communication peu claire et déroutante, des retards déraisonnables et un manque de flexibilité sur la façon dont L’aide apportée a laissé les résidents se retrouver dans une bataille difficile à un moment où ils étaient déjà au bout de leur corde émotionnelle.

« Ce n’est pas seulement un problème en Colombie-Britannique », a déclaré Blair Feltmate, directeur du Centre Intact sur l’adaptation au climat à l’Université de Waterloo.

« Vous pourriez supprimer la Colombie-Britannique et inscrire le nom de n’importe quelle province dans ce rapport et cela fonctionnerait. »

Les programmes sont flous et lents, selon un rapport

Le rapport en Colombie-Britannique s’est penché sur deux programmes d’aide d’urgence spécifiques : les services de soutien d’urgence et le programme d’aide financière en cas de catastrophe. Le premier offre aux familles un soutien à court terme dans les 72 heures et le second fournit de l’argent pour la reconstruction aux personnes qui n’ont pas suffisamment d’assurance pour couvrir leurs pertes.

Le médiateur Jay Chalke a déclaré que les programmes n’étaient pas conçus pour faire face à l’ampleur des conditions météorologiques extrêmes actuelles alimentées par le changement climatique. Les programmes ne disposent pas du personnel adéquat pour fournir une aide rapide au grand nombre de personnes évacuées et, même s’ils disposaient de suffisamment de personnel, la plupart des gens ont besoin d’aide bien au-delà du délai de trois jours.

Le rapport indique que les personnes autochtones, âgées ou handicapées ont eu des difficultés particulières à gérer les demandes.

REGARDER | Les secours en cas de catastrophe de la Colombie-Britannique sont uniquement conçus pour aider lors d’urgences à petite échelle (rapport) L’approche « taille unique » en matière de secours d’urgence ne fonctionne pas, selon le médiateur Vidéo en vedetteL’ombudsman de la Colombie-Britannique, Jay Chalke, affirme que le programme de secours en cas de catastrophe de la province a été conçu pour aider les gens lors de situations d’urgence à petite échelle, touchant peu de personnes pendant une courte période.

Dans son travail, Feltmate a réalisé deux analyses évaluant en particulier dans quelle mesure les provinces canadiennes sont préparées aux inondations extrêmes. Dans la plus récente étude, publiée en 2020, la plupart des provinces se sont améliorées par rapport à la première étude de 2016, mais la note moyenne du pays a été fixée à « C ». (À B-, le Yukon et l’Île-du-Prince-Édouard ont obtenu le score le plus élevé.)

« C’est extrêmement frustrant… Cela ne semble pas si difficile à comprendre, à développer un système qui puisse accroître l’efficacité, mais nous ne le faisons tout simplement pas », a-t-il déclaré.

« Pour des raisons qui me dépassent, nous ne semblons pas apprendre d’un incident à l’autre. »

Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a accepté les 20 recommandations du rapport de l’ombudsman.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, s’adresse à un centre des opérations d’urgence à Princeton, en Colombie-Britannique, le 3 décembre 2021, à la suite d’inondations et de coulées de boue dévastatrices dans la région. (Jonathan Hayward/La Presse Canadienne)

L’aide doit être proactive et non réactive : experts

Le même jour où Chalke a publié ses conclusions, le gouvernement de la Colombie-Britannique a présenté une nouvelle législation sur la gestion des catastrophes afin de proposer une approche modernisée alignée sur les meilleures pratiques internationales afin de garantir que les communautés soient plus sûres et plus résilientes.

Le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré que la législation vise à mettre à jour ce qui constitue une urgence afin de refléter les réalités et les risques actuels, tout en fournissant de meilleurs outils d’intervention et de rétablissement.

Feltmate et d’autres experts ont déclaré que les programmes existants devraient être améliorés, mais que les gouvernements doivent dépenser davantage en matière de prévention et d’atténuation. Des études, disent-ils, ont montré que la prévention est un investissement rentable, compte tenu des prévisions météorologiques plus sévères en raison du changement climatique.

« Ce que nous devons faire à la lumière du risque croissant de ces événements extrêmes, c’est réfléchir à la manière de réduire l’impact de ces événements sur les communautés de manière anticipée », a déclaré Maryam Golnaraghi, directrice du changement climatique et de l’environnement à l’Université de Genève. Association.

En 2019, Sécurité publique Canada a estimé que chaque dollar dépensé pour atténuer les catastrophes futures pourrait économiser environ 6 $ en coûts de récupération à terme.

Le Canada a lancé sa Stratégie nationale d’adaptation en juin, comportant plus de deux douzaines de mesures visant à atténuer les effets des incendies, des inondations et de la chaleur extrêmes. Le plan a pour objectif de moderniser le programme fédéral d’aide financière d’ici 2025 pour améliorer la récupération après des catastrophes à grande échelle.

Le plan vise également à créer une stratégie nationale de relance pour une réinstallation plus rapide des personnes évacuées d’ici 2028.

Pièce clé du puzzle de l’assurance

Golnaraghi a également déclaré que l’industrie avait constaté des hésitations à l’idée d’améliorer les programmes provinciaux, de peur que les gens soient encouragés à ignorer l’assurance et à croiser les doigts pour un plan de sauvetage du gouvernement en cas de problèmes.

Elle a déclaré que les gouvernements doivent aider les résidents à obtenir une assurance adéquate, en particulier parce que ces tarifs sont liés au risque ; À mesure que les catastrophes deviennent plus fréquentes, les tarifs d’assurance deviennent de plus en plus hors de portée.

« En réalité, le montant des fonds disponibles grâce aux fonds gouvernementaux d’aide post-catastrophe ne suffira jamais à répondre aux besoins de la population si elle n’a pas d’assurance », a déclaré Golnaraghi, qui vit à Vancouver.

À Terre-Neuve, Savery et sa famille ont reçu plusieurs centaines de milliers de dollars d’aide financière pour financer la construction d’une nouvelle maison en avril dernier – une somme qui a surpris sous la forme d’un chèque forfaitaire envoyé par courrier non recommandé.

À ce moment-là, Savery et son mari avaient acheté une maison auprès d’un constructeur sympathique qui leur avait proposé de la vendre – au prix coûtant – après avoir entendu leur histoire.

« Sans eux, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé », a déclaré Savery.