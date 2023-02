La lenteur de la recherche d’un coordinateur défensif a une excellente raison derrière elle

Il y a une raison intéressante pour laquelle la recherche d’un coordinateur défensif des Vikings du Minnesota prend si longtemps.

La saison des Vikings du Minnesota s’est terminée beaucoup plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu. Bien qu’ils aient terminé la saison en tant que champions de la NFC North et remporté 13 victoires, leur défense a été mise à part par le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones lors du Wild Card Round et a perdu 31-24. Quelques jours après la défaite, les Vikings ont choisi de se séparer du coordinateur défensif Ed Donatell, alors que l’équipe luttait puissamment de ce côté de la ligne de mêlée.

Alors que les Vikings n’ont interviewé que quatre candidats pour leur poste vacant, ils n’ont pas encore pris de décision. Il s’avère qu’il y a une bonne raison à cela.

Selon Kevin Seifert d’ESPN, les Vikings attendent de voir s’ils peuvent obtenir une entrevue avec le coordinateur défensif des Broncos de Denver, Ejiro Evero. La raison de l’attente est qu’Evero est candidat à l’entraînement en chef des Cardinals de l’Arizona et des Colts d’Indianapolis.

Les Vikings auraient Ejiro Evero comme meilleur candidat de DC

Les Cardinals et les Colts n’ont pas encore pris de décision officielle sur une embauche, d’où la raison pour laquelle les Vikings attendent.

Les Vikings ont interviewé leur entraîneur-chef adjoint Mike Pettine, l’ancien entraîneur-chef des Dolphins de Miami Brian Flores, l’entraîneur-chef associé des Seahawks de Seattle Sean Desai et l’ancien co-coordinateur défensif des Saints de la Nouvelle-Orléans Ryan Neilsen pour leur poste de coordinateur défensif. Flores est également candidat au poste d’entraîneur-chef de l’Arizona. Neilsen a accepté le poste de coordinateur défensif des Falcons d’Atlanta.

Evero, comme le note Seifert dans le tweet ci-dessus, faisait partie du personnel d’entraîneurs des Rams de Los Angeles aux côtés de l’actuel entraîneur-chef des Vikings, Kevin O’Connell, de 2020 à 2021. Evero était entraîneur de sécurité, entraîneur de sécurité et coordinateur du jeu de passes, tandis que le O’Connell était le coordinateur offensif.

La saison dernière, Evero a supervisé la défense des Broncos. Alors que l’attaque de Denver a mal performé tout au long de la saison, la défense a brillé avec Evero comme coordinateur. Denver n’a accordé que 320,0 verges d’attaque par match (septième moins dans la NFL) et 21,1 points par match (égalité au 13e rang).

Evero a également été interviewé pour les postes d’entraîneur-chef des Houston Texans, des Carolina Panthers et des Broncos cette intersaison.

Sur la base de ces informations, le Minnesota attend de voir si Evero se retrouvera avec l’un des deux postes d’entraîneur-chef restants dans ce cycle. Sinon, ils essaieront d’obtenir une entrevue avec lui pour leur ouverture de coordinateur défensif.